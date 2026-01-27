欧洲国防自主 | 北约秘书长：欧洲若无美国 自我防卫根本做梦

北约秘书长吕特周一（26日）警告，在格陵兰的紧张局势之后，尽管有人呼吁欧洲应自立自强，但明言欧洲若没有美国，根本无法自行防卫。他嘲讽说，如果有人认为欧盟或整个欧洲在没有美国的情况下可以实现自我防卫，请「继续做梦」。

美国总统特朗普威胁夺取丹麦自治领土格陵兰，此举震撼北约组织，吕特上周与特朗普会晤后，特朗普才收回强硬立场。部分人士主张欧洲应对特朗普采取强势态度，同时摆脱对华盛顿的军事依赖，这场外交危机为此论点注入新动能。

相关新闻：

格陵兰之争｜特朗普：与北约达成协议框架 撤回欧洲关税威胁

特朗普早前威胁夺取丹麦自治领土格陵兰，震撼北约组织。路透社

吕特嘲笑欧洲要国防自主的说法。路透社

吕特支持特朗普言论。美联社

警告或失美核保护伞

但吕特在比利时首都布鲁塞尔与欧洲议会多个委员会交流时表示：「如果这里还有人认为，欧盟，或整个欧洲，可以在没有美国的情况下自我防卫，那就继续做梦吧，你做不到。」

吕特同时声称，如果欧洲打算独立发展防务能力，必须要将军费开支占国内生产总值的比例提升至10%，并投入「几十亿」资金打造核武，但可能会因此失去美国的核保护伞。他为此嘲讽说：「所以，嘿，祝你们好运！」

法外长反驳：欧洲人可以自保

法国外长巴罗随即反击吕特的说法，他在社交平台X发文表示，「欧洲人可以、也必须为自身安全负起责任」。

吕特坚称，美国对北约「第5条」共同防卫条款的承诺仍属「完全」，但美国也期望欧洲国家持续增加军事支出。他说：「他们需要一个安全的欧洲，大西洋地区也需要一个安全的欧洲。所以，美国对北约有著充分利害关系。」

针对格陵兰问题，吕特表示他已同意特朗普观点，北约将承担更多北极防卫责任，但是否增加美国在格陵兰的军力，仍须由格陵兰与丹麦当局自行协商。

吕特说：「我并未获授权代表丹麦进行谈判，所以我没这么做，未来也不会。」

多国阻乌人北约

就乌克兰寻求加入北约，吕特表示，目前「多个北约国家正在阻止」。他称乌克兰加入北约的「不可逆路径」依然存在，但短期内在政治和现实层面，此事「并不在议程上」。

谈及伊朗局势，吕特称，他对当前伊朗局势「极其担忧」，但北约主要关注跨大西洋事务，不应介入伊朗局势。