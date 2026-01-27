伊朗局势 | 「林肯号」战斗群抵中东 倘白宫下令 日内可动武

美国中央司令部周一证实，「林肯号」航空母舰战斗群已经抵达中东，驶入中央司令部在西印度洋的辖区，以促进区域安全与稳定。《纽约时报》引述不愿公开姓名的美国官员报道，若白宫下令打击伊朗，理论上，在「一、两天内」就能发起军事行动。总统特朗普指出，由于伊朗局势仍处于变化之中，他已派遣一支比美军在委内瑞拉周边海域规模更大的舰队到中东地区，但同时认为伊朗确实希望达成协议。伊朗外交部发言人巴加埃则扬言，伊朗武装力量将全力应对任何侵犯，作出令侵犯者「后悔」的回应。

特朗普周一接受美国阿克西奥斯（Axios）新闻网站访问时说：「我们在伊朗边上有一支庞大的舰队，比在委内瑞拉的还大。」他同时表示，外交仍是选项之一，并称伊朗方面「想达成协议」。

「林肯号」舰上战机进行飞行训练。美联社

舰上部署多款战斗机。美联社

舰上载有MH-60R海鹰多功能直升机。美联社

特朗普指出，美军在伊朗边上有一支庞大的舰队。路透社

特朗普：外交仍是选项 伊朗想达协议

该新闻网站引述知情人士报道，特朗普尚未作出最终决定。他本周可能会进行更多内部磋商，并听取关于军事选项的汇报。

美军中央司令部同日在社交媒体上发消息证实，「林肯号」与3艘驱逐舰正部署到中东。美国哥伦比亚广播公司（CBS）新闻部网站亦引述一名美国官员报道，该航母战斗群已经驶入中央司令部辖区。

部署各款战斗机及导弹防御系统

报道说，该航母战斗群包括3艘导弹驱逐舰和F-35C型隐形战斗机、F/A-18E/F型战斗机、EA-18G电子战飞机等航母舰载机。美军还向中东地区增派F-15E战斗机、加油机和导弹防御系统。

美国自去年8月以来在委内瑞拉附近加勒比海部署一支两栖舰队，并于11月部署「福特号」航母战斗群。今年1月3日，美军对委内瑞拉发起大规模军事行动，突袭委内瑞拉首都加拉加斯，抓捕委国总统马杜罗及其妻子，并把他们押到美国受审。

伊朗外交部：要令侵犯者「后悔」

近期，伊朗多地发生反政府示威事件，造成数千人死亡。连日来，特朗普多次威胁进行军事干预。伊朗外交部发言人巴加埃周一说，伊朗武装力量将全力回应任何侵犯，令侵犯者「后悔」。

巴加埃在伊朗首都德黑兰举行的例行记者会上说，伊朗从不欢迎战争，也从不回避外交与谈判。他说：「掀翻并点燃谈判桌的是美方，他们是勾结以色列这么做的。」

巴加埃表示，伊朗在外交与谈判上「真诚而认真」，同时在自我防卫上「严肃且坚定」，必须真正全力捍卫国家的根本与存续。

