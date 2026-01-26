Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍机全程直播？ 网民吵翻天

即时国际
美国传奇攀岩好手霍诺德（Alex Honnold）25日成功徒手征服台北101攀上顶，引起全网关注，各大社交平台「洗版」。有台湾网民发文称，这次Netflix全程直播的航拍器材是中国大陆品牌大疆（DJI）的「悟系列航拍机」，掀起热议。

据了解，霍诺德攀爬101的航拍工作由台湾的镜界航拍公司负责，其Instagram帐号介绍称「本次拍摄是首次于台湾完成无人机与直升机同时滞空、同步执行任务，创下台湾高难度空拍作业与全球直播制作的重要里程碑」，但未透露无人机型号。

台湾「今日新闻」引述一名网友在Threads发文称，这次Netflix全程直播所使用的直播器材就是大陆「DJI」的「悟系列空拍机」，直呼「竟然任由大陆航拍机在台北上空随意飞」，问绿营「是不是该抵制Netflix了？」

贴文一出引发热烈回响，网友们留言两极。有网友表示，「全世界都知道大疆很好用连日本救助队都在用」。有人调侃说，原本这个活动是要「让世界看见台湾」，结果「宣传了大疆」。

