游日注意｜罪案地震多发 外交部提醒中国公民春节避免前往

中国外交部今日再发公告，提醒中国公民春节期间避免前往日本。公告称，近段时间以来，日本社会治安不靖，针对中国公民违法犯罪案件多发。部分地区连续发生地震，造成人员受伤，日本政府已就后续地震发出警告。中国公民在日本面临严重安全威胁。

去年12月日本全国百货店的中国游客购物人数减少4成。路透社

受到中国政府提醒公民避免赴日的措施影响，到日本旅游的中国游客数目减少。路透社

公告称，农历春节临近，外交部和中国驻日本使领馆提醒中国公民近期避免前往日本，提醒已在日中国公民密切关注当地治安形势，以及地震和次生灾害预警信息，提高安全防范意识，加强自我保护。如遇紧急情况，请及时报警并联系驻日使领馆寻求协助。

日本首相高市早苗去年11月在国会答问中提到「台湾有事」可能构成日本的「存亡危机事态」，引发中日外交风波。