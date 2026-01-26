Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游日注意｜罪案地震多发 外交部提醒中国公民春节避免前往

即时国际
更新时间：18:17 2026-01-26 HKT
发布时间：18:17 2026-01-26 HKT

中国外交部今日再发公告，提醒中国公民春节期间避免前往日本。公告称，近段时间以来，日本社会治安不靖，针对中国公民违法犯罪案件多发。部分地区连续发生地震，造成人员受伤，日本政府已就后续地震发出警告。中国公民在日本面临严重安全威胁。

去年12月日本全国百货店的中国游客购物人数减少4成。路透社
去年12月日本全国百货店的中国游客购物人数减少4成。路透社
受到中国政府提醒公民避免赴日的措施影响，到日本旅游的中国游客数目减少。路透社
受到中国政府提醒公民避免赴日的措施影响，到日本旅游的中国游客数目减少。路透社

公告称，农历春节临近，外交部和中国驻日本使领馆提醒中国公民近期避免前往日本，提醒已在日中国公民密切关注当地治安形势，以及地震和次生灾害预警信息，提高安全防范意识，加强自我保护。如遇紧急情况，请及时报警并联系驻日使领馆寻求协助。

日本首相高市早苗去年11月在国会答问中提到「台湾有事」可能构成日本的「存亡危机事态」，引发中日外交风波。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
9小时前
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
8小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
政情
10小时前
「火云邪神」梁小龙深圳低调出殡 白彪陈惠敏黄夏蕙送别故友 周星驰送花牌作最后心意
00:59
「火云邪神」梁小龙深圳低调出殡 白彪陈惠敏黄夏蕙送别故友 周星驰送花牌作最后心意
影视圈
5小时前
连锁快餐店突发优惠！一连五日 1招即享全单8折 全日早午茶晚市都有得减
连锁快餐店突发优惠！一连五日 1招即享全单8折 全日早午茶晚市都有得减
饮食
7小时前
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
影视圈
20小时前
男子腹泻一年照大肠镜揭「元凶」是保温杯  6种饮品不宜盛载/只用清水冲洗大错特错
食用安全
6小时前