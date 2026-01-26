游日注意︱两岸6人滑雪团越界玩单板迷路 新潟-10℃受困一夜获救

日本新潟再发生滑雪事故，有由大陆及台湾游客组成的6人滑雪团，25日疑误入管制区域后迷路受困，搜救人员经一夜找寻，于26日早上救回，全员平安无伤。

距官方雪道440米寻回

综合日媒消息，事故现场为日本新潟县南鱼沼市「六日町八海山滑雪场」，25日下午2时许，一个由6名大陆及台湾游客组成的滑雪团，离开常规雪道玩单板滑雪后迷失方向，被困山中。

当地媒体在新潟滑雪场等待搜救消息。Threads@kazu17711771

滑雪团因未能自行离开，于是通过朋友报警。警方接报后，于26日早上6点30分出动10人搜救队搜索。至8时45分左右，在距离滑雪场约440米处找回6人，当时6人全部意识清醒、身体状况良好，能自行行走落山。



据官网资讯显示，目前滑雪场多云偶有雪，温度-10度，山顶积雪350厘米、山麓积雪240厘米。