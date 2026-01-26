枪杀示威者 | ICE说法与影片矛盾 奥巴马震怒 克林顿吁民众挺身抗议

美国移民及海关执法局（ICE）人员上周六（24日）在明尼苏达州明尼阿波利斯市开枪击毙37岁男护士普雷蒂（Alex Pretti），原本官方说法是普雷蒂拿枪走近执法人员，不过根据最新角度的影片显示，他被枪杀前手里拿的是手机，官员疑似从他身上发现手枪，取走手枪后，连开10枪将他当场击毙。对此，普雷蒂的父母痛斥，政府的谎言令人发指、应受斥责。前总统克林顿痛斥这宗惨剧「骇人听闻」，并呼吁民众应挺身而出抗议。另一前总统奥巴马也罕见发声，谴责特朗普政府处理移民执法过当，呼吁「这必须停止」。

根据现场民众拍摄的近距离影片显示，一名女子被ICE猛力推袭后，普雷蒂上前协助该女子，共有8名ICE人员随即围上来，先以胡椒喷雾喷向普雷蒂面部，然后出手将他压倒在地。当他已经被制服后，一名ICE人员从普雷蒂身上取出一把合法手枪，之后立刻连开约10枪，当场将他击毙。

被杀男护士拿手机非持枪

国土安全部宣称，普雷蒂当时「接近」执法人员，身上携带9毫米半自动手枪。但官方并未明确说明他是否亮出武器。多段由现场民众拍摄的影片显示，普雷蒂手持的是手机而非枪械，没有任何画面清楚显示他明显持有武器。

普雷蒂的父母发表书面声明，形容他们既心碎又愤怒，指政府对他们儿子编造的恶心谎言令人厌恶且可耻。

他们强调，影片显示普雷蒂被联邦执法人员压制时，手中并未持枪，而是一手拿著手机，另一手保护遭喷洒胡椒喷雾的女性。家属证实普雷蒂确实有枪，并持有明尼苏达州隐蔽携枪许可，但他们从未见过他携枪外出。

明州警方：官方说法令人不安

明尼阿波利斯警察局长奥哈拉（Brian O'Hara）说：「这些影片本身会说明一切。」他表示特朗普政府说法「极度令人不安」，强调未见任何证据显示普雷蒂曾经持枪威胁。

除了普雷蒂外，不到3周前，ICE人员在扫荡非法移民行动中，击毙育有3名子女的37岁母亲古德（Renee Good）。

特朗普归咎民主党造成混乱

总统特朗普则将最近2名公民遭联邦执法人员击毙事件，归咎于明尼苏达州民主党民选官员，包括州长华尔兹和明尼阿波利斯市长传莱。他在Truth Social写道：「民主党执政的庇护城市与州，拒绝与ICE合作。令人悲痛的是，有2名美国公民因为民主党引发的混乱而丧命。」

针对2名美国公民遭联邦探员射杀，前总统克林顿痛斥明尼阿波利斯的惨剧「骇人听闻」，并表示：「所有相信美国民主承诺的人，都应挺身而出、大声疾呼，证明国家仍属于人民。」

克林顿并警告，特朗普政府官员在致命冲突事件上「对我们说谎」，并在移民打击行动中采取越来越激进的手段。

奥巴马：为每一美国人敲响警钟

另一前总统奥巴马和夫人米歇尔也发声明谴责，强调事件凸显总统特朗普对美国价值的「攻击」。

奥巴马夫妇在联合声明中表示：「普雷蒂遭到杀害是一场令人心碎的悲剧，同时也应该为每一位美国人敲响警钟，无论党派立场如何，我们国家的诸多核心价值正日益受到攻击。」

声明说：「全国各地民众目睹「蒙面的移民及海关执法局（ICE）新进人员和其他联邦干员肆意妄为，采取似乎刻意用来恐吓、骚扰、挑衅并危及主要城市居民的战术，这种景象令人愤怒。」