墨西哥枪击 | 枪手闯球场施袭酿11死12伤 朝球员、观众随机开枪

墨西哥瓜纳华托州萨拉曼卡市一个足球场周日（25日）下午发生枪击事件，造成11人死亡、12人受伤。目击者称，当时有多名枪手坐车抵达现场，接著下车后朝球员与现场观众随机开枪。

事发于当地下午5时20分左右，现场是洛马德弗洛雷斯社区，当时一场足球赛事刚结束，人们聚集在球场上。枪击发生后，10人当场死亡，另有1人在医院不治。12名伤者因枪伤正在接受救治。

国民警卫军在现场附近站岗。法新社

警方封锁现场调查。法新社

足球赛事刚结束

萨拉曼卡市政府表示，该市安全部门人员正在追查枪手下落，瓜纳华托州总检察院已介入调查。

暂时不清楚枪击案原因，但已知当地近期暴力冲突频传，当局已对此表达强烈谴责。

市政府官员正在与州和联邦当局协调，包括州安全部长、检察官和墨西哥联邦安全部队，并向总统辛鲍姆和州长请求援助。

贩毒集团火并 暴力冲突酿数百死

近年来，瓜纳华托州已成为墨西哥最暴力的州分之一，这主要是由于哈利斯科新一代贩毒集团（Jalisco New Generation）和圣罗莎·德·利马（ Santa Rosa de Lima）贩毒集团之间的冲突所致，这2个集团都被美国总统特朗普的政府认定为恐怖组织。

相关冲突已导致数百人被杀或失踪，大规模枪击事件频繁，并在全州范围内发现多个乱葬岗。