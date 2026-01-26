死亡旋风︱美军直升机著陆 日本女教师遭吹倒不治

共同社周一（26日）报道，美军驻日本冲绳嘉手纳空军基地附近小学，邀请美军直升机到校让学生参观，岂料直升机著陆期间，掀起的旋风吹倒一名日本女教师，她其后不治。

报道指，美军国防报属下的《星条旗报》网路版公布空军的调查报告。2025年4月，冲绳县嘉手纳町的小学举办参观直升机活动，邀请嘉手纳基地派遣一架救援直升机到校。



未停定前须保持150米距离

不过，美军直升机到场准备著陆期间，旋翼产生的强风，导致一名60岁的日本女教师手中伞被吹开，她失去平衡后头部受伤，送院5日后死亡。

调查报告指出，活动负责人并不清楚，直升机未停定时，须保持150米以上距离的空军安全规则，参观者过于接近直升机。据报，身亡的教师当时距离直升机仅约26米。报告指也有两名学童跌倒，并没有受重伤。