死亡旋风︱美军直升机著陆 日本女教师遭吹倒不治
更新时间：12:34 2026-01-26 HKT
发布时间：12:34 2026-01-26 HKT
发布时间：12:34 2026-01-26 HKT
共同社周一（26日）报道，美军驻日本冲绳嘉手纳空军基地附近小学，邀请美军直升机到校让学生参观，岂料直升机著陆期间，掀起的旋风吹倒一名日本女教师，她其后不治。
报道指，美军国防报属下的《星条旗报》网路版公布空军的调查报告。2025年4月，冲绳县嘉手纳町的小学举办参观直升机活动，邀请嘉手纳基地派遣一架救援直升机到校。
相关新闻：冲绳驻日美军基地弹药库旁爆炸 传涉未爆弹4自卫队员伤
未停定前须保持150米距离
不过，美军直升机到场准备著陆期间，旋翼产生的强风，导致一名60岁的日本女教师手中伞被吹开，她失去平衡后头部受伤，送院5日后死亡。
调查报告指出，活动负责人并不清楚，直升机未停定时，须保持150米以上距离的空军安全规则，参观者过于接近直升机。据报，身亡的教师当时距离直升机仅约26米。报告指也有两名学童跌倒，并没有受重伤。
最Hit
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT