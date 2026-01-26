游日注意 | 最强寒流袭北海道 暴雪瘫痪交通 7千旅客新千岁机场过夜

日本今年冬季最强寒流侵袭北海道，带来罕见暴雪，新千岁机场与札幌之间的交通几乎全面瘫痪，JR列车停驶，巴士停运、计程车无法移动，令7千名旅客周日被迫在机场内过夜。到了周一早上，大量等待JR恢复营运的人排起长长的人龙，但JR北海道表示，目前正在进行除雪作业，最快也要当时地间下午1时才会恢复营运。

积雪突破1米深 近年罕见

札幌市今次降雪量惊人，积雪深度相隔4年再度突破1米，创下近年罕见纪录。

JR北海道表示，受到大雪影响，周日包含特急列车与快速机场线（快速エアポート）在内，共有545班列车停驶，其中机场就有140班停驶。

除了铁路停运外，新千岁机场往返羽田与成田机场的航班，共有56班取消；此外，高速公路也实施封闭，连接机场与市区的巴士自周日清晨起全面停运。

网民：「打地铺也没位子」

受到交通停驶影响，平时晚上11时半就关闭的新千岁机场，破例通宵开放给受困旅客使用，估计约有7000人。

现场网民分享照片惊呼，「真的是灾难级」、「计程车招呼站有300人以上的外国人在排队」、「全挤满出不去的人」、「打地铺也没位子」、「机场变孤岛了」。

札幌列车今午恢复

一名来自神户的旅客表示，等JR恢复营运等了6个小时，最后放弃了；一名来自菲律宾的人则说，周日傍晚5点就到机场了，但是没办法到酒店，只好睡在机场。

JR北海道表示，周一将进行除雪作业，札幌圈的列车至少在下午1时以前，都会是停驶状态。