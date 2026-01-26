回应特朗普加征关税威胁 卡尼：无意与中国达成自由贸易协定

加拿大总理卡尼周日（25日）重申，会尊重《美墨加贸易协定》的承诺，加拿大无意寻求与中国达成自由贸易协定，强调中加双方近期就电动车和农产品等商品达成的协议，是为了纠正过去几年出现的一些问题。美国总统特朗普早前警告，如果加拿大与中国达成贸易协议，他将对进入美国的加拿大商品征收100%的关税。

周日下午，特朗普继续表达不满，他在Truth Social发文说：「中国正在成功且彻底地接管曾经伟大的加拿大。看到这种情况发生，我感到非常难过，我只希望他们别动冰球！」

卡尼早前访华，会晤习近平，就电动车和农产品等商品达成协议。

卡尼回应特朗普威胁。

卡尼重申无意与中国达成自由贸易协定。

卡尼表明，会尊重《美墨加贸易协定》的承诺。

特朗普：中国将活吞加拿大

特朗普续称：「中国将把加拿大活活吞噬，要完全吞噬它，包括摧毁它的企业、社会结构和整体生活方式。」

他说：「加拿大正在系统性地自我毁灭，他们与中国的贸易协议将是灾难性的，这将成为历史上最糟糕的协议之一，加拿大所有企业都会搬往美国。我希望看到加拿大活著并繁荣发展！」

卡尼在渥太华回应时强调，加中两国目前的工作，是为了纠正过去几年出现的一些问题，他指的是中国制造的电动车、农产品和鱼类产品等贸易项目。

卡尼表示，加拿大尊重对《美墨加协定》的承诺，不会在未事先通知美国和墨西哥的情况下，与非市场经济体达成自由贸易协定。该协定要求3国中的任何一国如果想与非市场国家（如中国）达成自由贸易协定，都必须提前通知其他3国。

加外长坚持贸易多元化

加拿大外长阿南德则指出：「我们需要保护和增强加拿大经济，而贸易多元化是实现这一目标的基础。这就是我们去中国的原因，也是我们将前往印度的原因。正因如此，我们不会把所有鸡蛋放在一个篮子里。

阿南德补充：「作为一个中等强国，我们力求确保自身利益得到满足，我们已经在一些问题上与一些国家合作实现了这一点。看看乌克兰问题上的志愿者联盟就知道了。随著全球格局的变化，政府需要顺应时代潮流。」

美财长：忧中方向加国倾销商品

美国财长贝森特接受美国广播公司（ABC）访问时表明，如果加拿大与中国签署自由贸易协定，忧虑中方会向加方倾销商品，重申美国仍然可能会向加拿大征收100%关税。

在北京，中国外交部表示，中国发展与任何国家的外交关系，从来不针对第三方。