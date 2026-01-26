Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国拟成立「国家警察局」 被喻为「英版FBI」 应对恐怖主义及重大案件

英国政府周六宣布，将成立全新的「国家警察局」（National Police Service），被形容为「英国版联邦调查局（FBI）」，以现代化警务架构，应对恐怖主义、诈骗、有组织犯罪等复杂罪行。

现行制度难以应对当前威胁

新机构将整合现有国家犯罪调查局（National Crime Agency）的职能，涵盖毒品走私、人口贩运等严重有组织犯罪，同时统一负责反恐、全国道路警政等跨地区警务工作。政府表示，新警队成立后，其首长「国家犯罪专员」将成为全国最高级别执法人员，取代目前由伦敦大都会警察厅厅长担任的地位。

内政大臣马曼婷发声明指，现行警务制度源于不同年代，已难以应对当前威胁。她表示，政府将建立一支配备顶尖人才及先进科技的国家级警察部队，专责追查及打击最危险的罪犯，形容其角色与美国联邦调查局相若。

内政大臣马曼婷指现行警务制度源于不同年代，已难以应对当前威胁。路透社
目前英格兰及威尔斯共有43支地方警队，部分同时承担全国性职能，例如伦敦警队负责反恐工作。马哈茂德指出，警务改革将有助地方警队专注处理社区层面的案件，如店舖盗窃及反社会行为。

英国政府将于周一公布全面警务改革方案，并形容为自1829年建立现代警察制度以来最大规模的改革。外界预期，政府亦可能削减全国警队数目，以节省开支并提升打击罪案效率。

