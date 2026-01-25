生擒马杜罗︱委内瑞拉装备失灵士兵吐血　特朗普亲证动用「干扰器」

1月3日，美国总统特朗普派出美军突击委内瑞拉，强行捉走该国总统马杜罗（Nicolas Maduro）夫妇。事后，有传美军曾使用「秘密武器」。

台湾中央社报道，特朗普在白宫接受《纽约邮报》（New York Post）独家访问时证实，美军行动中使用称为「干扰器」（Discombobulator）的秘密武器，「让（敌方）装备无法运作」。

访问中，特朗普先是称「这款干扰器。我不能谈论此事」，随后又称「我很想谈」，并证实美军在这次秘密行动中使用这款武器。

报道：拜登政府购入「秘密武器」

特朗普表示，他们（委内瑞拉）配备俄罗斯和中国火箭，始终无法发射火箭。美军进入时，对方按下「按钮」，完全无法起作用。

媒体报道，拜登政府曾购买一款疑似可导致「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）的脉冲能量武器，特朗普是在被问及相关报道时发表了上述言论。外界对这款武器所知甚少，但相关报道引述委内瑞拉事发现场描述，据称马杜洛的枪手当时被攻击，「流鼻血」并吐血。



一名马杜罗守卫队成员回忆说：「突然之间，我们的所有雷达系统都无故停止运作。接著我们看到无人机，很多无人机。飞越我们的阵地。我们不知如何应对。」

守卫队成员全部倒地

该名守卫队成员又指，8架直升机随后出现，载著约20名美军人员进入该地区。后来美军发射了「某种东西」，像是一种非常强烈的声波。顿时觉得脑袋从内部炸开。现场守卫队开始流鼻血，有人还吐血。各人亦倒在地上，无法动弹。