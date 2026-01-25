尼帕病毒︱印度爆疫情多国加强健康监测 病毒可人传人死亡率达75%

印度西孟加拉邦（West Bengal）爆发死亡率极高，暂无药可治的尼帕病毒（Nipah virus）疫情。多国已就疫情作出防御措施。

泰国《曼谷邮报》24日报道，由于有大量印度游客入境观光，布吉国际机场已加强对来自印度游客的健康监测。机场负责人称，正在向泰国疾管部门寻求指导，以确定是否在全国入境检查处实施额外的防疫措施。

死亡率达75%

爆发疫情的西孟加拉邦与尼泊尔东部接壤，尼泊尔衞生部上周五（23日）下令加强机场及边境口岸检查站的检疫监测。英国《独立报》报道，印度当局正采取措施应对西孟加拉邦爆发的尼帕病毒疫情。当地媒体通报称，感染者在加尔各答及周边地区医院接受治疗，其中一名病患病情危重，已有近百人被要求居家隔离。

1998年到1999年，尼帕病毒导致的疫情曾在马来西亚、新加坡蔓延，导致百余人死亡，百万只猪因此被扑杀，此后该病也曾在印度、孟加拉、菲律宾爆发。

病毒可人传人

世界卫生组织将尼帕病毒列为致命的人畜共通病毒，主要由果蝠携带。该病毒可透过被污染的食物传播给人类，或直接人传人，死亡率在40%到75%之间。

根据世卫组织介绍，这种病毒从感染到出现症状的潜伏期一般为4天至14天，最长可达45天。目前尚无专门针对尼帕病毒的疫苗和有效疗法。