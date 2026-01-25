Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尼帕病毒︱印度爆疫情多国加强健康监测 病毒可人传人死亡率达75%

即时国际
更新时间：15:35 2026-01-25 HKT
发布时间：15:35 2026-01-25 HKT

印度西孟加拉邦（West Bengal）爆发死亡率极高，暂无药可治的尼帕病毒（Nipah virus）疫情。多国已就疫情作出防御措施。

泰国《曼谷邮报》24日报道，由于有大量印度游客入境观光，布吉国际机场已加强对来自印度游客的健康监测。机场负责人称，正在向泰国疾管部门寻求指导，以确定是否在全国入境检查处实施额外的防疫措施。

死亡率达75%

相关新闻：尼帕病毒致死率高达75% 专家忧成下一波大流行疫情

爆发疫情的西孟加拉邦与尼泊尔东部接壤，尼泊尔衞生部上周五（23日）下令加强机场及边境口岸检查站的检疫监测。英国《独立报》报道，印度当局正采取措施应对西孟加拉邦爆发的尼帕病毒疫情。当地媒体通报称，感染者在加尔各答及周边地区医院接受治疗，其中一名病患病情危重，已有近百人被要求居家隔离。

1998年到1999年，尼帕病毒导致的疫情曾在马来西亚、新加坡蔓延，导致百余人死亡，百万只猪因此被扑杀，此后该病也曾在印度、孟加拉、菲律宾爆发。

相关新闻：美国发现可致命新病毒 惹疫情恐慌

病毒可人传人

世界卫生组织将尼帕病毒列为致命的人畜共通病毒，主要由果蝠携带。该病毒可透过被污染的食物传播给人类，或直接人传人，死亡率在40%到75%之间。

根据世卫组织介绍，这种病毒从感染到出现症状的潜伏期一般为4天至14天，最长可达45天。目前尚无专门针对尼帕病毒的疫苗和有效疗法。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
7小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
6小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
月入10万在港仍是穷人？ 银行家列掹掹紧开支清单 每月花剩呢个数 网民嘲洗脚唔抹脚｜Juicy叮
月入10万在港仍是穷人？ 银行家列掹掹紧开支清单 每月花剩呢个数 网民嘲洗脚唔抹脚｜Juicy叮
时事热话
5小时前
锦田的士遭私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客送院不治
00:46
锦田的士遭私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客送院不治
突发
7小时前
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
影视圈
21小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
影视圈
6小时前
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
饮食
20小时前