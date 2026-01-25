Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

莎翁真身？英女权学者出书 指莎士比亚为黑人犹太女性

即时国际
更新时间：13:58 2026-01-25 HKT
发布时间：13:58 2026-01-25 HKT

英国女权历史学者科斯莱特（Irene Coslet）将出版新书，声指大文豪莎士比亚是「黑人犹太女性」，颠覆大众对莎翁身份认知。

毕业於伦敦政治经济学院的科斯莱特认为，真正的莎士比亚实是名为巴萨诺（Emilia Bassano）的女性。书中论述巴萨诺是与英国都铎王室有关的诗人，并用笔名「莎士比亚」撰写莎翁全集，作品其后遭教育程度低、姓名为威廉莎士比亚（William Shakespeare）的男子盗用。

书中所指这名「莎士比亚」，生于史特拉福，即大众所知莎翁出生地。

批莎士比亚教养低难写大作 

科斯莱特称巴萨诺是伊利莎伯一世宫内大臣亨斯顿男爵凯瑞（Henry Carey）的情妇，凯瑞男爵正是宫务大臣剧团（Lord Chamberlain's Men）的赞助者，历史记载莎士比亚在此剧团成名和工作多年。

相关新闻：黑人饰演「朱丽叶」！与罗密欧汤贺兰试戏照曝光  网友吐槽：似准备打交

她质疑，史学界多年来未能解释从事放高利贷、教育程度不高的「莎士比亚」，何以同此博学。她提出，巴萨诺有北非和犹太两重身份，有能力写出高水准的文学作品，更认为英语国家的根源来自具多元文化身份的巴萨诺，称其为「文明之母」。

部分人认为莎士比亚的作品出自与他同期的剧作家马罗（Christopher Marlowe）之手，史载莎士比亚的教育程度不高，因此有人认为他难以创作高水平的文学。

她接受英国《每日电讯报》访问称，若「莎士比亚」是黑人女性，可令世人更关注和平和公义议题，并表示莎翁是女性的论述被刻意抹去，肤色也遭「漂白」。

美作家疑莎翁卖名图利

美国著名作家皮考特（Jodi Picoult）2024年也曾出书指莎士比亚贩卖自己姓名予匿名作者图利。

学界对莎士比亚身份一直有共识。莎翁1564年生于史特拉福，在当地读初中，1616年逝世，终年52岁。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
5小时前
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
锦田的士遭私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客送院不治
00:46
锦田的士遭私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客送院不治
突发
5小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
4小时前
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
影视圈
19小时前
月入10万在港仍是穷人？ 银行家列掹掹紧开支清单 每月花剩呢个数 网民嘲洗脚唔抹脚｜Juicy叮
月入10万在港仍是穷人？ 银行家列掹掹紧开支清单 每月花剩呢个数 网民嘲洗脚唔抹脚｜Juicy叮
时事热话
3小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
饮食
18小时前
巴士安全带懒人包︱乘客无扣安全带最高罚$5000 即睇8大情景 撞正「放蛇」有得拗？
巴士安全带懒人包︱乘客无扣安全带最高罚$5000 即睇8大情景 撞正「放蛇」有得拗？
社会
6小时前