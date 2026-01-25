莎翁真身？英女权学者出书 指莎士比亚为黑人犹太女性

英国女权历史学者科斯莱特（Irene Coslet）将出版新书，声指大文豪莎士比亚是「黑人犹太女性」，颠覆大众对莎翁身份认知。

毕业於伦敦政治经济学院的科斯莱特认为，真正的莎士比亚实是名为巴萨诺（Emilia Bassano）的女性。书中论述巴萨诺是与英国都铎王室有关的诗人，并用笔名「莎士比亚」撰写莎翁全集，作品其后遭教育程度低、姓名为威廉莎士比亚（William Shakespeare）的男子盗用。



书中所指这名「莎士比亚」，生于史特拉福，即大众所知莎翁出生地。

批莎士比亚教养低难写大作

科斯莱特称巴萨诺是伊利莎伯一世宫内大臣亨斯顿男爵凯瑞（Henry Carey）的情妇，凯瑞男爵正是宫务大臣剧团（Lord Chamberlain's Men）的赞助者，历史记载莎士比亚在此剧团成名和工作多年。



相关新闻：黑人饰演「朱丽叶」！与罗密欧汤贺兰试戏照曝光 网友吐槽：似准备打交

她质疑，史学界多年来未能解释从事放高利贷、教育程度不高的「莎士比亚」，何以同此博学。她提出，巴萨诺有北非和犹太两重身份，有能力写出高水准的文学作品，更认为英语国家的根源来自具多元文化身份的巴萨诺，称其为「文明之母」。

部分人认为莎士比亚的作品出自与他同期的剧作家马罗（Christopher Marlowe）之手，史载莎士比亚的教育程度不高，因此有人认为他难以创作高水平的文学。

她接受英国《每日电讯报》访问称，若「莎士比亚」是黑人女性，可令世人更关注和平和公义议题，并表示莎翁是女性的论述被刻意抹去，肤色也遭「漂白」。

美作家疑莎翁卖名图利

美国著名作家皮考特（Jodi Picoult）2024年也曾出书指莎士比亚贩卖自己姓名予匿名作者图利。

学界对莎士比亚身份一直有共识。莎翁1564年生于史特拉福，在当地读初中，1616年逝世，终年52岁。