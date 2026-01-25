Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

钓鱼岛争议︱石垣市通过新例加强管理 在野党斥恶化中日关系

即时国际
更新时间：13:15 2026-01-25 HKT
发布时间：13:15 2026-01-25 HKT

日本冲绳县石垣市议会23日，以多数通过新条例，即时加强对有主权争议的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的管理，包括环境调查、支援渔船安全、探讨观光等。在野党批评称，这项条例有可能导致日中关系进一步恶化。至发稿时中国外交部未就事件有回应。

称加强环境保护

日媒共同社报道，石垣市议会上周五（23日）召开临时会议，表决去年12月，由自民党系市议员提交的加强管理涵盖尖阁诸岛的条例草案。

结果，在不含议长的21人中，14人赞成，7人反对，通过条例并即日施行。

相关新闻：中日关系紧张之际 中国海警编队今在钓鱼岛巡航

新条例指出，尖阁的自然环境和周边海域资源等是石垣市未来永续的重要财产。条例的内容还包括，石垣市将致力于实施环境调查，支援确保在周边航行的渔船等的安全；探讨促进观光、教育和学术研究等有助于地区振兴的利用举措等。

石垣市在野党党团的市议员长滨信夫指，鉴于尖阁是国境离岛，应事先与中央政府各部门进行协调。他还批评称，新条例有可能导致日中关系进一步恶化。

中国外交部一直强调，钓鱼岛及其附属岛屿，自古以来也是中国领土。

