台北101｜Alex Honnold用91分钟登顶 创零防护攀摩天楼纪录

即时国际
更新时间：11:55 2026-01-25 HKT
发布时间：11:55 2026-01-25 HKT

美国传奇攀岩专家霍诺德（Alex Honnold）周日（25日）徒手攀爬508米的台北地标101大楼，在没有绳、安全网和保护索带下，用了1小时31分40秒成功登顶，创下徒手攀爬最高城市建筑纪录。

101大楼高508米 Netflix全球直播

霍诺德身穿红色运动衣早上9时登场，准备攀登楼高508米的101大楼，台北天气良好，场外聚集大批传媒和民众目击创举，不少民众架起长镜头和举起手机拍摄，影音串流平台Netflix更全球直播。

相关新闻：徒手攀登101｜Alex Honnold遇雨推迟挑战  「法国蜘蛛人」22年前同一处境被迫绑安全绳

他攀登前先与妻子和技术人员商谈，早上9时12分开始攀爬，期间风势渐大。霍诺德10时许已攀登超过60层楼，需运用特别技巧攀越祥云造型的外墙装饰，途中向窗内的民众挥手致意。

最后霍诺德于10时43分登顶，在塔尖挥手致意，并举起手机自拍见证自己创举。这次挑战预期需两小时，霍诺德提早完成。完成后，他乘搭升降机返抵地面。

相关新闻：再度徒手攀上48层高楼  60岁「法国蜘蛛侠」罗伯特圆心愿

101大楼是世上第11高的建筑，外墙不同一般岩石，钢筋和玻璃表面更滑手，更难抓住攀爬，霍诺德须巧妙控制四肢才能攀爬。
 

