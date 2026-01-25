明尼苏达州大示威抗议ICE 700多商户关门
美国明尼苏达州民众上周五（23日）举行大规模示威，抗议移民及海关执法局（ICE）针对非法移民的暴力执法。明州当日共有700多间商户宣布关门歇业，以示抗议。
追究枪杀当地女子人员责任
本次抗议活动由当地工会、社区等联合发起，参与者要求ICE人员立即离开明尼苏达州，并要求追究1月7日枪杀当地女子古德的ICE人员法律责任等。
当天上午，大批神职人员来到明尼阿波利斯－圣保罗国际机场，与数百名机场工作人员一道举行抗议，约100名神职人员被捕。在明州关押非法移民的联邦机构大楼外，试图封锁道路的示威者与警方对峙并爆发冲突，多人被捕。
约1.5万名示威者冒着零下20摄氏度的严寒，在明州最大城市明尼阿波利斯市中心集会游行。
另有约2万人在NBA明尼苏达森林狼队的主场球馆集会。 据抗议活动组织者统计，23日明州共有700多间商户宣布关门歇业，包括酒吧、餐厅、商店等。
