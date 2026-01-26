冬季风暴袭美 | 至少7死24州进紧急状态 逾百万户停电 1.6万航班取消

一场大规模冬季风暴周日（25日）自美国南部向东北部地区推进，带来暴雪等极端天气，全美超过100万户停电，至少7人在严寒中丧生，逾万航班取消，至少24个州进入紧急状态。全美各地各类冬季气象预警合计覆盖约40州、约2.45亿人口受影响。美国多地周一仍会出现降雪和冰冻，低温天气仍将持续多日。

美国电力追踪网站PowerOutage.us数据显示，截至美东时间周日下午4时左右，全美共有107万用户断电，其中约33万户在田纳西州，约17万户在密西西比州，约14万户在路易斯安那州，约9万户在德州。断电户数稍后回落至98.5万。



追踪网站Flightaware.com显示，全美周日有超过1.6万班机取消，机场暂停升降，创下疫情后新记录，周一仍会有近500班机取消，航空运输大受影响。身在白宫的总统特朗普在Truth Social发文表示：「我们将持续监控，并保持与所有风暴路径上的州保持联系。保重，保暖！」

华盛顿列根机场近100%航班取消

华盛顿列根国家机场取消率接近100%，纽约拉瓜迪亚机场、费城国际机场取消率超过90%。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，今次冬季风暴带来的极端寒冷天气已造成至少7人丧生。出于安全考虑，波士顿、费城、纽约等多地公立学校将于周一停课或转为线上教学。

纽约市5人户外冻死 疑露宿者

纽约市长马姆达尼表示，纽约市户外至少有5人死亡。当地警方说，这些人看起来都是无家可归者。路易斯安那州卫生部门指，当地2名男子死于冬季风暴引发的失温。

在首都华盛顿、宾夕法尼亚州、新泽西州、纽约州等地，降雪从清晨持续至晚上。国家气象局的统计数据显示，东北部多个城市的降雪量超过20厘米，局部地区的降雪量达45厘米以上。

芭蕾舞团及百老汇演出临时取消

在人口密集的纽约市，中央公园周日下午5时已监测到约22厘米降雪。受天气影响，纽约拉瓜迪亚机场当天关闭，纽约城市芭蕾舞团以及百老汇《狮子王》《阿拉丁》《拉格泰姆》等演出临时宣布取消，纽约市博物馆和纽约公共图书馆宣布闭馆。



联邦办公室今关闭

首都华盛顿的居民醒来时，行人路和道路上覆盖著数英吋厚的积雪，随后是大冰雹。联邦办公室已于周一关闭。华盛顿、费城和纽约的几个主要机场当天几乎所有航班都被取消。

风暴扫过南方后，周日进入东北部，预计将从华盛顿州经纽约和波士顿带来约30至60厘米厚的积雪。至少有23个州和美国首都华盛顿州宣布进入紧急状态。