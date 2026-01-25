美国明尼苏达州移民执法再酿命案 37岁男遭击毙 当地引发冲突

美国明尼苏达州明尼阿波利斯市周五（24日）早上再发生涉及移民执法的致命枪击事件，一名37岁男子在联邦执法人员行动中中枪身亡。当地警方证实，死者为美国公民，持有合法枪械许可，事件引发社会强烈争议。

死者任职护士 无刑事前科

明尼阿波利斯警方表示，死者为当地居民亚历克斯．普雷蒂（Alex Preti），任职急症室护士，警方纪录显示其无刑事前科。美国国土安全部则称，事发时死者随身携带一把手枪及两个弹匣，并靠近执法人员及作出「暴力反抗」，人员遂在自卫情况下开枪。

不过，社交媒体流传的现场影片与官方说法出现落差。片段显示，多名联邦执法人员在一间甜甜圈店外将一名男子按压在地，期间传出枪声，男子倒地后，仍有执法人员再度开枪。有当地媒体引述事前拍摄的影片指出，该男子当时手持手机，疑似正在拍摄执法人员行动，而非持枪逼近。

事件后，现场一度爆发冲突，联邦人员使用辣椒喷雾、催泪弹及震爆弹驱散群众。其后数百名示威者到场抗议，并以垃圾桶设置路障封锁街道。

明尼苏达州州长沃尔兹形容事件「令人发指」，并已紧急联络白宫，要求立即终止在州内的移民执法行动。这是本月内当地第二宗涉及移民执法的致命事件，进一步加剧联邦政府与地方当局之间的紧张关系。