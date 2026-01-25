纽约公寓煤气爆炸起火酿一死14伤 逾百户居民紧急疏散
更新时间：05:44 2026-01-25 HKT
发布时间：05:44 2026-01-25 HKT
发布时间：05:44 2026-01-25 HKT
美国纽约市布朗克斯区一幢公共房屋大厦，当地时间周六凌晨发生煤气爆炸并引发大火，造成最少1人死亡、14人受伤，其中1人情况危殆，约150户居民紧急疏散。事发时气温跌至零下，救援工作一度受严寒天气影响。
消防接异味报告 调查期间爆炸
事发于凌晨零时许，发生在纽约一幢楼高17层、由纽约市房屋局（NYCHA）管理的住宅大厦。纽约消防局表示，消防员接获大厦15及16楼传出煤气异味的报告后到场调查，其间突然发生爆炸，火势迅速蔓延至高层多个单位。
目击者形容，火警期间多名住户被迫探出窗外呼救。消防部门指，爆炸造成约12个单位结构严重受损，16及17楼共有10个单位起火。当局出动逾200名消防及紧急救援人员灌救及疏散。
当局暂未公布死者身份。伤者中，1人危殆、5人重伤，其余8人伤势较轻，已分送多间医院治理。
市政府表示，涉事大厦近期正进行翻新工程，天然气系统相关工程已完成并通过检查，爆炸原因仍有待进一步调查。纽约市住房及城市规划副市长博佐格形容事件是「令人难以置信的悲剧」，向死伤者家属致以慰问。
当局已在附近学校设立临时安置中心，红十字会亦到场协助受影响居民提供临时住宿及生活支援。
最Hit
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
2026-01-23 18:55 HKT
以为帮人减废！「唔想嘥」赠物骗局崛起 记者放蛇曝光呃钱新模式｜Juicy叮
2026-01-23 17:13 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT