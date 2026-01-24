疯狂驾驶｜司机开车直撞入底特律机场柜台 6人受伤

美国密歇根州大城底特律周五发生惊悚车祸，一辆深色轿车突然冲破底特律都会韦恩县机场（Detroit Metropolitan Wayne County Airport）玻璃门，直冲入大堂撞向达美航空柜台，至少6人受伤。

司机开车直撞入底特律机场柜台。 美联社

综合美媒报道，机场管理当局说，事发于当时晚上约7时30分。肇事汽车被警察拘留，肇祸原因仍待调查。6名伤者当场接受治理。相关声明未透露肇事车辆上除了司机有没有其他人。

司机开车直撞入底特律机场柜台，离境大堂玻璃门几乎粉碎。 X@rawsalerts

网传影片显示，肇事车辆为深蓝色或黑色平治四门房车，冲进机场的离境大堂后停在达美航空柜台前方，引擎盖、后车厢盖都打开了。机场离境大堂玻璃门几乎粉碎，附近到处都是玻璃、杂物。所幸当时报到柜台前没甚么人，一名航空迷网友拍摄的画面显示，车辆冲进大堂刹那间，少数人迅速跑开躲过一劫。

司机开车直撞入底特律机场柜台，满地碎片。 X@rawsalerts

另有影片显示，可疑人物身穿美国国家美式足球职业联盟底特律熊狮队（Detroit Lions）黑色球衣，肇事后下车举起双手，神情恍惚，机场工作人员上前把他带走时，他突然抗拒并大吼大叫。警方尚未此人是否肇事司机。

达美航空向哥伦比亚广播公司（CBS）发出声明称，事故并未影响该公司营运，3名员工遭遇碎片波，但没有受伤。

事发机场是美国三大航空之一达美航空的枢纽基地。ABC指出，案发地点是机场的麦纳马拉航厦（McNamara Terminal），主要提供达美航空与天合联盟（SkyTeam）合作业者售票与报到服务。