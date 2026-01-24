徒手攀登101｜Alex Honnold遇雨推迟挑战 「法国蜘蛛人」22年前同一处境被迫绑安全绳
发布时间：20:32 2026-01-24 HKT
美国传奇攀岩专家霍诺德（Alex Honnold）计划徒手攀爬508米高的台北101大楼，原定周六（24日）攀登，因天候因素延至周日。
事实上，早在2004年，台北101完工后不久，著名的「法国蜘蛛人」罗伯特（Alain Robert）就曾成功登顶，不过当时同样阴雨绵绵，他被迫放弃不用任何器具的徒手攀登，在台北101要求下系上安全绳，留下些许遗憾。
相关新闻：Alex Honnold徒手攀爬台北101 因天气不佳延期明天
2004年12月25日圣诞节，台北101甫完工成为「世界第一高楼」，吸引了罗伯特赴台挑战。当时台北天空也飘著细雨，楼高处风势强劲，且101大楼玻璃帷幕与铝合金表面湿滑，摩擦力大减，危险系数直线飙升。
罗伯特热衷「Free Solo」，不依赖任何绳索或吸盘，仅靠四肢攀爬。但台北101管委会担心一旦发生意外，会对大楼形象造成冲击，强烈要求必须有安全措施。经过数度协商与拉锯，亚伦罗伯特最终选择妥协。
徒手攀爬但在身上绑一条安全绳」以防万一。这也让当年的挑战，与霍诺德此次追求的「完全无绳索」在定义上有所不同。
当年罗伯特花了约4小时，成功爬完508米抵达101顶端，从圣诞老人手中接过礼物，成为一时佳话。
