中日交恶｜两岸网上疯传高市早苗祖父为「侵华日军」 官方澄清：姓名不对、未曾从军

日本首相高市早苗去年11月在众议院接受质询时，针对「台湾有事」议题作答复，提到存亡危机事态等，引发中国政府强烈不满。日媒发现，自从两国关系出现紧张状况，网上一度流传关于高市早苗的假消息，声称高市的祖父是第二次世界大战时的「侵华日军」。



高市早苗办公室回应指，网传「祖父的姓名是错误的，且祖父也未曾当过日本兵。」

两岸网上疯传高市早苗祖父是「侵华日军」。

网上疯传高市早苗祖父是「侵华日军」（微博截图）。

日媒《文艺春秋》证实高市祖父真正名称为高市正亨。

台湾事实查核中心（TFC）指出，大约从11月下旬开始，大陆网络开始出现「高市祖父是侵华日军」图卡，声称一名跪地中国人遭斩首的照片，相中日本军人「高市早雄」是高市早苗祖父。相关图片及资讯在各大社群流传，并出现各种文字版本或影像，单是流传的日军姓名，就有「高市早雄」、「高市正雄」、「高市利彦」等多个版本。台湾社群也约在11月下旬零星流传图卡，更多图卡12月后传出。

12月13日，台湾前立委邱毅在一个节目上也发表「高市祖父名为高市利彦，为南京大屠杀里砍人的陆军少佐」的说法。随后大陆社群又根据同类报道，声称消息来源来自邱毅，谣言续广传。

煽动仇恨挑拨分化

台湾事实查核中心调查分析相关假消息，发文数高达7万则，中心分析其中21个发布假消息的帐号，有13个疑似来自大陆。台湾事实查核中心分析指假消息「不排除是想要煽动对于日本的仇恨，进而挑拨并恶化台湾与日本之间的关系」。

共同社指出，日媒《文艺春秋》曾采访过高市早苗的亲戚，证实高市祖父真正名称为高市正亨。至于日本军人持刀照片，其可靠出处为1938年出版的《外人目睹中之日军暴行》，其翻译自英国记者田伯烈（Harold Timperley）著作《What War Means: the Japanese Terror in China》，然而当时相片并未详载日军姓名。