游日注意｜北海道内陆跌至-28.1℃ 多地下周现十年一遇寒流

即时国际
更新时间：15:05 2026-01-24 HKT
发布时间：15:05 2026-01-24 HKT

日本受入冬以来最强寒流侵袭，多地受暴雪吹袭，气温严寒，北部地区气温跌至新低，北海道内陆的占冠和陆别周六（24日）清晨气温更降至-28.1℃。日本气象厅预计下周日（25日）寒流最猛烈，北陆、东海和近畿地区下周将出现十年一遇的低温。

关东气温创新低

北海道与东北地区多地气温跌至0℃以下；东日本和西日本气温约为10℃。关东气温创新低，栃木县土吕部气温降至-15℃，更是关东地区入冬最低气温。

日本海沿岸地区下大雪与有暴风雪，能见度不佳、路面积雪结冰，导致交通延误，影响部分地区供电。青森市一天内降雪量更超过40厘米，积雪超过120厘米，多班铁路和巴士等停驶和延误。气象厅预计，新潟、歧阜和津轻下周日（25日）可能出现警报级大雪。

相关新闻：游日注意 | 警报级大雪恐连下5天 气象厅：数年一遇

下周初气温短暂缓和

寒流于下周一（26日）和周二（27日）短暂缓和，但日本气象厅指新一波冷空气其后将再抵达。北陆、近畿与东海地区从下周三（28日）起，出现十年一遇的超级低温，日本多地未来5天平均气温比往年低两度。

日本气象厅解释延棉1000公里的「日本海极地气团辐合带」（JPCZ）导致连日大雪和低温。

