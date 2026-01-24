伊朗局势｜德黑兰视美军任何攻击为「全面战争」 否认停止处决示威者

美国林肯号航空母舰打击群和其他军备即将抵达中东，伊朗高级官员周六（24日）透露，德黑兰视任何攻击为针对伊朗的「全面战争」。

路透社引述匿名伊朗官员指，不希望美国在中东集结兵力对抗伊朗，又称伊朗军队已为最坏情况作好准备，全国处于高度戒备。

全球各地声援伊朗反政府示威。美联社

伊朗官员：美军若犯德黑兰别无选择

伊朗官员续表示，德黑兰将视所有攻击，「有限战、无限战、外科手术式打击或武装冲突，不论美国如何称呼，我们将视作全面战争」，并以最强硬方式回应。官员也提到，如美国侵犯伊朗主权和领土完整，必将回应，惟拒绝透露将如何应对。

官员说「不断遭受美国军事威胁的国家别无选择，只能确保动用一切可用手段反击，并尽可能应对任何胆敢攻击伊朗的行动，重新达成势力均衡。」



土耳其人民支持伊朗政府。美联社

伊朗教士吁报复美国投资项目

伊朗影响力甚大的教士阿克巴里（Mohammad Javad Haj Ali Akbari）周五（24日）扬言，如美军进犯，德黑兰可针对国内与美国有关的投资项目和资产报复。他在信徒聚会时称「我们的导弹正密切注视价值一万亿美元的投资」。

美国总统特朗普早前称因自己努力，伊朗停止处决800名示威者。德黑兰检察总长阿萨德（Mohammad Movahedi Azad）否认伊朗停止处决，并称特朗普所言完全错误，伊朗司法部长没有作前述决定。

伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araqchi）早前对美国霍士电视台称，当局没有计划实行绞刑。

特朗普周四（22日）表示，舰队正驶向伊朗，希望毋须动用武力。他警告伊朗不得滥杀示威者和重启核计划。

美军在中东局势升温时，大多向中东增派部队。2025年6月对伊朗发动空袭前，也曾部署大规模军事集结。

