阿富汗战争 | 特朗普嘲讽北约盟军「躲后方」 哈里王子怒批：应尊重阵亡英军

美国总统特朗普日前受访时贬低北约盟国，宣称北约盟军在阿富汗支援美军对抗塔利班的战事中，躲在较后方，刻意离前线远一些。曾两度派驻阿富汗的英国哈里王子批评有关言论，表示英军在阿富汗冲突中作出的「牺牲」是「值得被如实、尊重地谈论」。

特朗普周四（22日）受访时表示，「不确定」北约在美国遭受威胁时，是否能通过捍卫美国的「终极考验」。他还说：「我们从来就不需要他们，他们会说自己派了一些部队去阿富汗。是的，他们确实派了，但就是躲在后面一点，离前线远一点。」他并补充指出，美国对欧洲以及许多其他国家「一直都非常好，这必须是双向的」。

哈里王子2008年1月在阿富汗执行巡逻任务。美联社

哈里王子不满特朗普言论。法新社

特朗普发言触怒英国等北约盟国。路透社

457英军阵亡

英国广播公司（BBC）报道，哈利周五（23日）向在阿富汗冲突中丧生的北约部队致敬，其中包括457名英国军人。他表示：「我曾在当地服役，在那里结交终生的朋友，也失去了挚友。」

他指出，北约于2001年史上首次、也是迄今唯一一次启动第5条款，「这意味著每一个盟国都有义务在阿富汗与美国站在一起，以维护我们共同的安全。盟友们回应了这项号召」。

哈利两度派驻阿富汗

他进一步强调：「数以千计的生命自此彻底改变。为人父母者埋葬了儿女，孩子失去了父亲或母亲，无数家庭至今仍承受著这一切所付出的代价。」

哈利表示：「这些牺牲理应被诚实且尊重地谈论，因为我们所有人依然团结一致，并始终忠于对外交与和平的捍卫。」

特朗普在越战期间曾5度获得征兵缓期，其中4次因学业原因，另一次则因骨刺。他对北约盟军的批评不仅在国内引发争议，加拿大与波兰等盟国的部长级官员与政治人物也相继作出谴责。

施纪贤斥特朗普言词侮辱

英国首相施纪贤严词批评特朗普，称他的言论「侮辱且相当令人震惊」，呼吁特朗普为此道歉。不分党派的政治人物、阿富汗伤残军人与军眷，亦一致表达不满。

白宫则发声明强调特朗普没有错。声明指出：「美国对北约的贡献远超其他国家，总统成功促成北约盟友承诺将支出提高至5%，正协助欧洲为自身防卫承担更大责任。美国是唯一有能力保护格陵兰岛的北约伙伴，总统此举是在推进北约的整体利益。」