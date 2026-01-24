苏林连任越共总书记 承诺经济年增10% 望兼任国家主席

越南共产党第十四次全国代表大会（越共十四大）周五（23日）在河内闭幕，68岁的改革派苏林全票连任总书记，任期5年。据悉，苏林也寻求兼任国家主席，相关任命预计稍后公布。外界分析，苏林已高度巩固权力，有望扩权兼任国家主席。苏林承诺未来5年每年经济增长至少10%。目标引起部分经济师批评不现实。

越共十四大选举产生第十四届中央委员会200名委员，其中中央委员180名、候补委员20名。越共十四大第一次全体会议，180名党内高层一致同意，由苏林继续担任中央总书记，展开为期5年的新任期。此次会议选出由19人组成的新一届政治局，苏林、国会主席陈青敏、中央书记处常务书记陈锦绣等均成功连任。上届16名政治局委员中，仅10人留任。现任国家主席梁强与政府总理范明政均未入选新一届中央委员会，意味着越南高层权力结构出现重大调整。

现任主席总理未入选中央委员

苏林1957年7月生于北部兴安省，长期在公安部任职，2024年5月当选国家主席，随后于8月接任越共总书记，10月不再兼任国家主席一职。路透社引述消息指，苏林自接任总书记以来大刀阔斧改革，带动经济快速增长，为他赢得广泛支持。然而，他推动简化官僚程序，导致数以万计公务员失业，也招致批评。

分析指，苏林所属的公安系统派系主导了新一届政治局，而代表较保守的军方势力的国防部长潘文江大将，在排名中仅列第七。新加坡智库「尤索夫伊萨东南亚研究院」资深研究员黎红协分析，苏林已成功巩固个人权力，无人能阻挡其领导地位。越共十四大原定25日闭幕，但提前至23日结束，反映党内对领导层人选已形成高度共识。



分析：将削弱「集体领导」模式

虽然官方尚未公布，但分析普遍认为苏林有望兼任国家主席。一些观察家担心，如此将削弱越南避免一人独揽大权的「集体领导」模式。该模式将权力分散在「五大柱」，即5个关键领导职位：越共总书记、国家主席、总理、国会主席、常务书记。其中四大柱预计由苏林及其盟友陈青敏、 陈锦绣、黎明兴（中央书记处书记）担任。黎明兴被视为下任总理热门人选。

苏林连任后，承诺促进这个出口导向国家的经济增长，提出在2026至2030年实现经济至少增长10%，该目标在昨日代表大会作为决议通过，高于世界银行对越南今明两年平均增长6.5%的预测。

苏林的连任被视为向外国投资者释放政治稳定的讯号，吸引投资者安心投资。但有经济学家和分析家表示，苏林提出在「市场列宁主义」模式下实现双位数增长似乎并不现实。自2024年中上任以来，他带领这个东南亚制造业中心实现了比区域内其他国家更快的增长。尽管面临美国贸易关税和频繁自然灾害的不利因素，越南股市去年仍上涨了近40%。

为保持这一势头，苏林承诺推动由企业集团主导的「新增长模式」，重点发展创新和数码经济，摆脱过去几十年依赖出口和廉价劳动力推动经济的局面。

