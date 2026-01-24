美媒：特朗普政府拟对古巴实施全面石油禁运 图更迭政权

美国传媒周五（23日）引述知情人士报道，特朗普政府正考虑采取新策略以推动古巴政权更迭，其中一个选项是对该国的石油进口实施全面封锁。分析人士指出，这类措施可能会对本就陷入困境的古巴燃料供应、电力系统与整体经济造成灾难性冲击，恐引发人道危机。

美国《政治报》网站引述消息人士的话说，这项计划得到美国国务卿鲁比奥的支持，但特朗普政府尚未决定是否批准这一举措。

古巴约60%石油仰赖进口。路透社

特朗普多番向古巴施压。美联社

鲁比奥支持对古巴实施全面石油禁运。美联社

古巴60%石油依赖进口 恐酿人道灾难

报道指，特朗普政府内部对这个选项仍有争议，部分人士担心全面封锁古巴石油进口，可能会引发人道主义危机。

根据国际能源总署（IEA）资料，古巴约60%石油仰赖进口。随著委内瑞拉供油大减，墨西哥已成为主要供应国，但墨西哥向古巴收取进口石油的费用，其石油供应恐难以弥补古巴日益恶化的能源短缺。

知情人士直言，能源被视为「扼杀政权的关键杠杆」，美国认为在古巴经济处于低谷之际，是推动政权转换的关键时间。相关行动可能援引1994年通过的《赫姆斯柏顿法》，该法旨在加强对古巴的经济制裁，并将美国对古巴的贸易与金融禁运正式入法。

鲁比奥支持断石油供应

相关人士表示，若全面阻断古巴的石油供应，将是美国近期宣布停止古巴自委内瑞拉进口原油政策的升级版本。过去古巴高度仰赖委内瑞拉供油，不仅用于国内能源，也透过转售部分原油换取外汇；随着华府加强取缔受制裁的委内瑞拉油品，古巴经济已受到明显冲击。

美军于本月初突袭委内瑞拉，成功抓捕时任总统马杜罗，将其带往纽约受审。在成功推翻马杜罗政权并掌控委内瑞拉石油后，特朗普谈及可能对古巴与哥伦比亚采取进一步行动，威胁古巴若不尽快「达成协议」，将面临「零石油、零资金」流入古巴的局面。

流亡社群寻求推翻古巴共产政权

美国迈阿密的古巴流亡社群长期将推翻古巴共产政权视为核心政治目标。自1959年古巴革命后，大量古巴人流亡海外，其中以迈阿密地区最为集中，该社群持续透过政治动员与公共倡议，支持对古巴政府采取强硬路线，并将政权更替视为推动古巴民主转型的必要前提。

鲁比奥便是出身古巴移民家庭，其长期在国会与行政体系中主张加大对古巴政府的制裁与施压措施，并公开支持透过经济与能源限制削弱古巴政权的执政基础。