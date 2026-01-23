俄罗斯一飞机疑在中国上空发求救讯号 兰州中川机场：仍在盘旋
更新时间：18:00 2026-01-23 HKT
发布时间：18:00 2026-01-23 HKT
发布时间：18:00 2026-01-23 HKT
今日（23日）下午，俄罗斯AzurAir的AZV2998航班（执飞普吉岛-巴瑙尔航线）在中国上空发出求救信号，正准备在兰州紧急降落。报道称机上载有238名乘客。
根据资料，该航班原计划从泰国布吉飞往俄罗斯巴瑙尔，当地时间10:21起飞，预计17:55抵达目的机场。
内地「新黄河」报道，该航班备降兰州中川机场。惟到了下午5时，兰州中川机场工作人员表示，航班还在盘旋中，还未降落，具体原因还不清楚。
