阿苏火山直升机空难︱最新陡峭悬崖画面曝光 专家分析出事原因
更新时间：17:32 2026-01-23 HKT
发布时间：17:32 2026-01-23 HKT
日本熊本县警方周五（23日）发放阿苏山中岳第一火口坠机现场的画面。据空中直升机及火山口边缘搜救队拍摄的影片和照片所见，坠机地点地形极为险恶，火口边缘地质松软易崩塌，往火山口内部更是陡峭的悬崖。
周二，一架观光直升机于熊本县阿苏火山堕毁，机上一名64岁日借机师及两名分别41岁及36岁台湾游客至今仍下落不明。
《每日新闻》报道，出事现场地形严峻，令搜救难度大幅提升。涉事直升机从「阿苏卡德利动物乐园」起飞。事后，警方晚间证实在阿苏火山中岳的「火山口内」发现残骸。
运输安全委员会的2名事故调查官，今天已经进入位于阿苏市的直升机营运公司「匠航空」办公室展开调查。
「熊本放送」报道，前航空自卫队员、熟悉航空技术领域危机管理的千叶科学大学教授松家秀平表示，阿苏山山岳地带的气象特性，对直升机影响非常大，「从火山口上升的上升气流，与周边产生的下降气流，会形成复杂交错的状况」。
相关新闻：日本阿苏火山直升机寻回坠毁机体 机师2男女台湾游客情况未明
松家秀平指出，火山口周边气流紊乱，即便飞行员本身或机体没有异常，也属于飞行难度极高的区域。
「熊本朝日放送」访问有同机型直升机操作经验的专家野口克也。他推测，事故发生当时应该有多重因素，包括引擎突然吸入大量火山气体导致熄火，或是人员昏倒，又或是有某种机体故障同时发生。
