东京连环车祸 | 首相官邸附近6车相撞 公务车疑超速闯红灯 酿1死8伤
更新时间：13:27 2026-01-23 HKT
发布时间：13:27 2026-01-23 HKT
日本东京都港区赤坂周四（22日）晚发生6车连环相撞的严重交通事故，造成1人死亡、8人受伤。现场附近是首相官邸，事故肇因疑为内阁府一辆公务车超速冲红灯，随即与多辆车碰撞。警视厅正以涉嫌违反汽车驾驶死伤处罚法等罪名，对酿祸公务车展开调查。
事发于傍晚6时半过后，现场是特许厅前的十字路口，该区域邻近东京地铁银座线虎之门站，政府机关和办公大楼林立。警视厅交通搜查课表示，周围车辆的行车记录器清楚拍下内阁府的公务车无视红灯，直接驶入十字路口。
计程车乘客伤重不治
该公务车从十字路口右侧撞上一辆多功能休旅车，强烈撞击使休旅车再撞向并排的计程车，对向车道的垃圾车等车辆也接连被波及。
今次连环车祸导致计程车上一名32岁男乘客伤重死亡。死者明石升是一名上班族，因脑挫伤等伤势不治。
肇事公务车由内阁府所聘用的一名69岁男司机驾驶，事发时正在执勤，后座载有2名50多岁男性乘客。3人均因双腿骨折等重伤住院治疗。此外，另有4名50至60多岁男性伤者骨折住院，还有4名20多岁至50多岁的男女受轻伤。
现场政府机关和办公大楼林立
现场位于东京地铁溜池山王站、国会议事堂前站与虎之门站一带，距离首相官邸仅数百米。公务车行驶速度疑超过法定时速60公里，且事故现场附近未发现明显煞车痕。
警视厅交通搜查课表示，已掌握多段行车纪录器影像，将调查公务车是否涉及高速行驶、交通灯号违规等情况，并不排除依《汽车驾驶死伤处罚法》中的危险驾驶致死伤罪嫌进行侦办，进一步追究相关刑责。
