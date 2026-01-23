日本调整外国人政策 | 拟收紧入籍条件 居住年限由5年增至10年以上

日本政府周五在首相官邸举行外国人政策相关阁僚会议，拟将原本取得国籍的5年标准提高至10年，与永居许可一致；另外也将探讨制定外国人购置土地相关规则，将外国人取得土地的标准严格化。

严格规范购买土地

共同社报道，外国人政策被写入各党的众院选举竞选承诺，或将成为今次选举的争论点之一。未来政府将上调「归化」所需的居住年数，并使永住许可的审查和条件更趋严格。

日本政府将上调外国人「归化」所需的居住年数。路透社

日本调整外国人政策。路透社

日本拟将原本取得国籍的5年标准提高至10年，与永居许可一致。法新社

取得日本国籍的年限部分，目前居住5年以上可取得国籍，不过政府研议把居住年限延长到与永久居留许可一致的「原则10年以上」。

详查审查在留资格

另外，日本政府还考虑在居留审查中参考学习课程的修读情况，详查审查对象的在留资格，此外还将扩大强制遣返的对象犯罪范围。

日本政府将于今夏汇整在日外国人取得土地的相关法律基本架构，纳入日本国籍取得严格化的内容。

当局认为，由于部分外国人出现偏离法律与规则的行为，制度被不当利用，造成国民不安及不公平感。对策中提及，日本所追求的，是国民与外国人双方都能安全、安心生活、共同繁荣的社会。

针对外国人取得土地的问题，因为目前有使用目的不透明、投机性购买的疑虑，日本政府将参考国外案例重新研拟，预计最快于2月成立专家会议，展开具体讨论。

强化欠医疗费对策

同时日本政府也会强化针对外国人积欠医疗费的对策，若有积欠医疗费的外国人，入境审查标准将从「20万日圆以上」调整至「1万日圆以上」。

另外，作为应对税和社保费拖欠的措施，政府将通过个人编号卡等方式掌握缴付情况，并灵活应用于在留审查。