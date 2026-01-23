Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OnlyFans女星遭枪手当街掳走 行车纪录器拍下过程 疑涉贩毒集团争地盘

更新时间：11:46 2026-01-23 HKT
发布时间：11:46 2026-01-23 HKT

20岁OnlyFans美籍墨西哥裔女星莫莉娜（Nicole Pardo Molina），20日（周二）在一间购物中心外，遭3名蒙面枪手强行掳走，全程被她的Cybertruck行车纪录器拍下。外媒指出，莫莉娜曾经在拍片时，提及一名男子，疑似与贩毒集团有关。当局正调查此案是否与敌对贩毒集团之间持续不断的争夺地盘有关。

事发于锡那罗亚州库利亚坎市，画面显示，莫莉娜被3人当街绑架，尽管她努力挣扎，试图返回自己的车上，最终仍被其中2人强行塞入一辆白色丰田轿车，第3人则驾车逃离现场。

莫莉娜在Instagram上化名「La Nicholette」，拥有18万粉丝。X、IG@nicholette_0521
莫利娜遭3名蒙面枪手强行掳走。X、IG@nicholette_0521

IG拥18万粉丝 常分享奢华生活

莫莉娜居住的区域以及父亲的故乡，正是恶名昭彰的锡那罗亚贩毒集团旗下派系Los Mayos势力范围。该派系由毒枭桑巴达掌控，而她早期拍片时曾提及「戴帽子的男人」，也就是桑巴达的常见暱称。

莫莉娜在美国出生，父母目前居住在亚利桑那州凤凰城，她经常往返库利亚坎与凤凰城两地。因新冠疫情从美国学校辍学后，莫莉娜在Instagram上化名「La Nicholette」，拥有18万粉丝，经常于TikTok、Twitch和YouTube分享奢华生活，平常驾驶的淡紫色Cybertruc极具辨识度，可能因此遭到枪手锁定行踪。

墨国近400女性遭绑架或失踪

2022年16岁生日时，莫莉娜用成年礼金委托创作了一首墨西哥传统叙事歌谣《La Muchacha del Salado》，由Grupo Arriesgado乐团演唱，在YouTube已累积逾2700万次观看，让她在墨西哥声名大噪。此后，莫莉娜还创立个人珠宝品牌，在遭绑架的购物中心内开设帽子及服饰店。

根据官方数据，单是2025年，锡那罗亚州就有398名女性遭绑架或失踪。墨西哥越来越多年轻网红因宣传或影射敌对贩毒集团而遭威胁甚至丧命。去年5月，TikTok网红马奎兹（Valeria Marquez）更在直播中遭到杀害。

