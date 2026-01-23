马克龙瑞士戴黑超演说 带挈眼镜品牌爆红 售价6000掀抢购潮

法国总统马克龙日前在瑞士达沃斯发表演说时戴著一幅蓝色黑超，展现在格陵兰议题的强硬立场，意外成为全场焦点，带挈这副黑超迅速在社交平台爆红。这款黑超售价659欧罗（约6000港元），已收到大量查询订单，令拥有此法国品牌的意大利品牌商Stefano Fulchir成为大赢家，品牌商透露黑超是马克龙自费购买，并未接受厂商赠送。

马克龙周二（20日）在达沃斯发表演说时，戴著这款飞行员黑超上台引发热议。连美国总统特朗普发言时也忍不住打趣，说注意到马克龙上台时「戴著那副帅气的黑超」。

网民形容马克形似《壮志凌云》汤告鲁斯配戴的Ray-Ban飞行员墨镜。美联社

马克龙戴上这副黑超，被赞有型有款。法新社

马克龙戴墨镜引发热议。路透社

网民形容如《壮志凌云》汤告鲁斯

自从马克龙戴著这幅太阳眼镜亮相后，许多网民形容他有如电影《壮志凌云》（Top Gun）男主角汤告鲁斯（Tom Cruise）在片中配戴的Ray-Ban飞行员墨镜，也带动市场热销风潮。

根据马克龙办公室说明，他在室内讲话也戴太阳眼镜，是因眼睛有血管破裂。此一小插曲，令品牌商Stefano Fulchir大幅获利。

意大利传媒报道，Stefano Fulchir是iVision Tech公司老板，该公司2023年收购法国品牌Henry Jullien。马克龙戴的爆红黑超是该品牌的Pacific S01，售价659欧罗。

带动眼镜商股价急升

该公司平均每年生产100副Pacific眼镜，但由于这次广告宣传，公司或要生产1000副，以应需求急升。而iVision Tech股价在1月22日开盘后，一度暴涨28%，使这家意大利企业市值增加约350万欧罗（3188万港元）。

早在2024年，马克龙就订购这副黑超送给一位内阁部长，之后他又想买一副给自己，并坚持眼镜必须完全在法国手工制作，并拒绝由厂商赠送，选择自掏腰包购买。