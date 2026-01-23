中美关系 | 特朗普称两国领导人将互访 中国外交部回应

美国总统特朗普周四（22日）宣布，将于4月访问中国，并预料中国国家主席习近平于今年底前访问美国。特朗普在「空军一号」总统专机上对记者说：「我期待见到习主席，我与中国的习主席一直保持良好关系。」



外交部发言人郭嘉昆今日（23日）表示，中美关系稳定发展符合两国人民共同利益，也符合国际社会共同期待。元首外交对中美关系发挥著不可替代的引领作用。就美国总统特朗普将于4月访问中国，中国领导人将于今年年底访问美国，郭嘉昆指，目前没有可以提供的信息。

指中国正大量采购美大豆

特朗普指出，全球两大经济体之间的关系曾在新冠疫情期间一度趋于紧张，但此后已显著改善。他并表示，中国目前正大量采购美国大豆，对美国农民而言是一大利好消息。

特朗普表示期待见习近平。路透社

美方表示，特朗普与习近平今年可能进行多达4次会面。美联社

特朗普指出，中美关系已显著改善。美联社

同一天，美国财政部长贝森特在达沃斯接受政治新闻网站POLITICO专访时表示，特朗普与习近平今年可能进行多达4次会面，并建立富有成效的互动关系。贝森特指出，双边关系已达到一种「非常好的平衡」，分歧不太可能像去年那样演变为全面性的经济冲突。

美财长料习特今年或4次会晤

贝森特说：「当领导人为整体关系定下基调时，即便出现一些小状况或波折，他们也能立刻通话沟通，迅速为局势降温。」

他并表示，自己在世界经济论坛期间曾与中国国务院副总理何立峰进行场边会晤，并被告知中方正致力于落实由特朗普与习近平敲定的相关协议。他说：「我们将持续施加实质压力，要求兑现承诺。但他们确实已履行所承诺的一切，实际上，上周已完成大豆采购的全额配额。」

促中方进行额外采购

贝森特补充，他与特朗普也曾敦促中方进行额外采购，但这并非强制要求，「只是一种善意的姿态」，同时列举今年双方领导人多次会面的可能时点，包括特朗普4月访问北京、习近平夏季可能「前往华盛顿特区或海湖庄园」访问，以及在迈阿密举行的G20峰会；此外，他也表示，特朗普已「表达有兴趣」前往中国深圳参加亚太经合会（APEC）。

贝森特说：「如果我们正朝一系列可推进的会议迈进，那么实际上就没有人会想要破坏现有局面。」