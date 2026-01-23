左手现新瘀青再惹猜测 特朗普：撞到枱而已

美国总统特朗普自从去年重返白宫以来，经常被看到右手出现瘀青，而他通常以胶布和化妆粉底遮掩。到周四（22日），他的左手也出现瘀青，引发外界热议他的健康问题，白宫则否认对特朗普健康状况的种种猜测，强调他只是撞到枱角而已。

「不想有瘀青 别服阿士匹灵」

特朗普在「空军一号」总统专机上，被记者问及左手出现瘀青时说：「我只是撞到枱。我会说，如果要对心脏好，就吃阿士匹灵，但如果不想有点瘀青，就不要吃了。」

特朗普手瘀照再次引起热议。美联社

特朗普健康问题再度引发关注。美联社

特朗普解释只是撞到枱而已。路透社

白宫曾表示，由于特朗普经常握手、以及他为了心血管健康而服用阿士匹灵，这可能会造成瘀青。然而，22日在瑞士达沃斯世界经济论坛拍到的照片，显示特朗普手上差不多的位置出现暗色的瘀伤，但这次是左手。

手瘀照社媒疯传

这些在特朗普出席「和平委员会」(Board of Peace)正式成立的签署仪式所拍摄到的照片，迅速在社交媒体流传。

白宫对各界的关注淡化处理，白宫新闻秘书莱维特表示，特朗普的手在这场活动中「撞到签署桌的桌角造成瘀青」。

在这场「和平委员会」活动较早前、以及前一天的照片显示，特朗普的左手并没有瘀青。

考虑到特朗普已届79岁高龄、他手上的瘀青、腿部肿胀，以及数次显然在公开场合打瞌睡，有关他健康状况的猜测甚嚣尘上。

白宫：握手太多

特朗普政府去年夏天曾透露，特朗普的腿部肿胀是因为慢性静脉功能不全，这种常见的疾病会导致血液积聚，引发肿胀、痉挛和皮肤变化，可以透过药物或标靶治疗来处理。

特朗普去年在未公开行程下前往医院检查，加剧外界对他健康的怀疑。而在数周后，特朗普的医生表示，其核磁共振(MRI)检查结果显示他的心血管健康「极佳」。

不过，特朗普在今年1月刊出的《华尔街日报》专访中澄清，其实他接受的是电脑断层扫描(CT scan)，不是MRI。