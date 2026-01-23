Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普警告欧洲 若抛售美债将遭大报复 「筹码在美国手上」

更新时间：06:29 2026-01-23 HKT
美国总统特朗普周三（22日）在瑞士出席世界经济论坛期间，接受霍士商业台访问时放狠话警告，若欧洲国家以抛售美国股票或国债，作为反制其关税政策的手段，美国将作出大报复（big retaliation）。他直言，美方「掌握所有牌」，一旦对方付诸行动，美国必定回应。

市场解读，特朗普强硬表态，与其早前扬言向英、德、法等欧洲多国商品加征关税，以及就格陵兰问题与欧洲产生摩擦有关。相关言论引发投资界揣测，欧洲或透过调整资产配置、减持美国资产作为反制。

报道引述市场人士指，若挪威主权财富基金等大型机构跟随抛售美债，或对美国资本市场构成实质冲击。路透社

瑞典商业日报Dagens Industri1月21日报道，由于美国政治风险和不确定性增加，当地退休基金Alecta已抛售其持有的大部份美国国债。

丹麦退休金基金AkademikerPension亦表明，计划于本月底前出售约一亿美元的美国国债，理由是美国政策带来「信用风险」；格陵兰的SISA退休基金透露，正评估是否继续投资美国股票。

报道引述市场人士指，若挪威主权财富基金等大型机构跟随，或对美国资本市场构成实质冲击。

不过，美国财政部长贝森特淡化相关忧虑，表示对欧洲出售美债「完全不担心」，并指丹麦基金过往亦有类似操作，对市场影响有限。

同日在达沃斯，特朗普亦与泽连斯基会晤约一小时，会后形容会谈「非常好」，重申希望尽快结束俄乌战事，但未披露具体方案。此外，谈及伊朗问题时，他仅称双方「都有意谈」，被外界视为美伊或重启对话的讯号。

