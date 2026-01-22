Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普2.0｜回巢1周年71％美国人认为「国家失控」 焦虑跨越年龄党派

更新时间：17:30 2026-01-22 HKT
发布时间：17:30 2026-01-22 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）强势回归白宫满一年，史无前例地打破二战后的全球秩序。他发动关税战迫各国谈判、轰炸伊朗核设施并喊话伊朗人反对神权统治、特种部队潜入委内瑞拉「生擒」总统、不断施压要夺取格陵兰⋯⋯一连串大动作震惊全球，似乎在兑现「让美国再次伟大」的口号。然而，最新民调却揭示了美国人不认同这份「伟大」，多达七成受访者认为国家「正在失控」。

相关新闻：2025年国际大事回顾︱特朗普重返白宫启动关税战2.0 加沙战争结束俄乌和平未见曙光

这份焦虑感不限党派，就连特朗普坚实支持者，最死忠的保守派和共和党选民，同样认为国家正在失控。特朗普在期中选举前夕正面临自家人的严厉审判。

综合美媒报道，这份由英国《经济学人》（The Economist）与「舆观」（YouGov）进行的调查，在1月16日至19日期间网上访问了1722名美国成年人，抽样误差为正负3.2个百分点。

仅18％受访者认为国家「受控」

关于「您认为近日这个国家是否处在可控之下」的提问，高达71％受访者拣选「失控」的选项，18％认为国家处于「可控」状态，另外11％「不确定」。

国家「失控」感遍及各人口分布，70％白人、79％非裔美国人、70％拉美裔认为美国失控；各年龄层也有类似感受，18至29岁、45至64岁及65岁以上人口认为美国失控的比例超过70％，30至44岁壮年人口也有67％相信美国失控。

即使在特朗普所属的共和党内部也有分歧，一半受访者认为国家已经失控，13%的人表示不确定。

