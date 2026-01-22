法国Lactalis回收含菌Picot品牌婴幼儿奶粉 涉中国和台湾市场

法国乳制品龙头企业拉克塔利斯集团（Lactalis）周三（21日）公布，发现婴幼儿配方奶粉和营养产品含有毒素，正回收多批奶制品，包括中国和台湾在内18个国家和地区。

拉克塔利斯在声明中表示，正主动向药房和超级市场回收6批旗下Picot品牌的婴儿奶制品，当中含有蜡样芽孢杆菌（又称仙人掌杆菌）毒素（cereulide）。这种毒素可引起腹泻和呕吐。今年1月初，另一乳制品龙头公司雀巢也回收含有仙人掌杆菌毒素的产品。

路透社引述拉克塔利斯集团发言人指，除了法国，须从17个国家和地区回收有问题的产品，包括中国、台湾、澳洲、智利、哥伦比亚、西班牙、墨西哥、乌兹别克、秘鲁、希腊和捷克等。



拉克塔利斯于2017年和2018年也曾因数十名婴儿饮用沙门氏菌的乳制品，回收多批产品。沙门氏菌可导致伤寒和败血症。