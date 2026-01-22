Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法国Lactalis回收含菌Picot品牌婴幼儿奶粉 涉中国和台湾市场

即时国际
更新时间：09:44 2026-01-22 HKT
发布时间：09:44 2026-01-22 HKT

法国乳制品龙头企业拉克塔利斯集团（Lactalis）周三（21日）公布，发现婴幼儿配方奶粉和营养产品含有毒素，正回收多批奶制品，包括中国和台湾在内18个国家和地区。

拉克塔利斯在声明中表示，正主动向药房和超级市场回收6批旗下Picot品牌的婴儿奶制品，当中含有蜡样芽孢杆菌（又称仙人掌杆菌）毒素（cereulide）。这种毒素可引起腹泻和呕吐。今年1月初，另一乳制品龙头公司雀巢也回收含有仙人掌杆菌毒素的产品。

相关新闻：法Lactalis旗下产品爆沙门氏菌丑闻 83国受影响回收1200万箱奶粉

路透社引述拉克塔利斯集团发言人指，除了法国，须从17个国家和地区回收有问题的产品，包括中国、台湾、澳洲、智利、哥伦比亚、西班牙、墨西哥、乌兹别克、秘鲁、希腊和捷克等。

拉克塔利斯于2017年和2018年也曾因数十名婴儿饮用沙门氏菌的乳制品，回收多批产品。沙门氏菌可导致伤寒和败血症。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
3小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
13小时前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
16小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
20小时前
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
政情
11小时前
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
影视圈
10小时前
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
影视圈
11小时前
格陵兰之争｜特朗普：与北约达成协议框架 撤回欧洲关税威胁
格陵兰之争｜特朗普：与北约达成协议框架 撤回欧洲关税威胁
即时国际
1小时前
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
时事热话
17小时前
格陵兰之争｜特朗普多次将格陵兰误称冰岛 称美国将永久参与格岛矿产权益
即时国际
3小时前