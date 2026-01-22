亚马逊隐世部落曝光｜探险队送礼破冰 翌日即遭围攻长箭穿腹

亚马逊雨林隐藏着无数未知危险，美国著名自然保护主义作家罗索利（Paul Rosolie）近日在Podcast节目分享一段惊心动魄的经历。他带领探险队与一个隐世部落接触，起初双方载歌载舞、气氛融洽，岂料翌日部落态度竟180度大转变，派出200名战士伏击探险队，更有成员被2米长箭「射穿腹部」，险些丧命。

送上香蕉作见面礼 众人涌前疯抢

已在亚马逊从事保育工作20年的罗索利，日前在节目中公开珍贵片段。影片显示，当探险队进入丛林深处时，大批全副武装的部落战士从丛林中现身，最初神情戒备，以手指著探险队示警，场面紧张。为了表示友好，罗索利一行人送上衣服及香蕉作为见面礼，众人随即涌前疯抢。

部落成员收到礼物后随即放下武器，露出笑容，甚至邀请身材魁梧的罗索利参与致敬仪式。双方一度在林中唱歌跳舞，气氛十分欢乐，战士随后带着礼物消失于丛林。

正当众人以为建立友谊之际，翌日情势却急转直下。罗索利形容，约200名战士突然包围探险队并疯狂射箭攻击。众人慌忙登船逃生，负责开船的向导乔治避之不及，被一支长达7英尺（约2.1米）的长箭由肩胛骨上方射入，并从肚脐位置穿出，现场血流如注，场面极之恐怖。所幸乔治送院抢救后，最终奇迹生还。

罗索利：不解攻击动机 疑与女性有关

罗索利回忆当时情景仍心有余悸，坦言完全不明白部落为何突然发难。他表示探险队已尽力表达和平意愿，唯一的疑点是，部落成员在接触过程中刻意将所有女性藏起来，完全不让外人看见。他感叹隐世部落的思维难以捉摸，这次经历令他对这片原始森林更添敬畏。