格陵兰之争｜信不过特朗普？格岛吁国民储备五日生活物资 丹麦扩大军演

即时国际
更新时间：07:01 2026-01-22 HKT
发布时间：07:01 2026-01-22 HKT

美国总统特朗普周三（21日）宣布，美国已就格陵兰问题与北约形成「协议框架」，宣布撤回向8个欧洲国家加征关税的措施，并表态不会向格陵兰动武。不过，丹麦及格陵兰方面似乎尚未完全松一口松，接连释出民防与军事层面的部署，引发外界关注哥本哈根是否正为一场「边谈边打」的长期博弈作准备。

格陵兰自治政府于当地时间周三发布手册，建议居民为潜在突发状况作准备，包括每人每日三公升饮用水、足以维持五天的粮食储备，以及基本日用品如卫生纸等。自治政府官员在记者会上强调，相关指引并非因应即时威胁，而是属于常规风险管理的一部分，目的是提升社会韧性与民众安全感，强调「未雨绸缪不等于危言耸听」。

与此同时，丹麦的军事与外交动作亦备受关注。丹麦国防大臣波尔森在哥本哈根与到访的英国国防大臣希利会面后表示，感谢英方参与目前正在格陵兰举行的军事演习，并形容相关合作对丹麦「极为重要」。他透露，双方已讨论未来举行更多联合演习的可能性，丹麦亦有意邀请所有北约盟国参与北极地区演训，「我亦期待看到美国的参与」。

分析指出，丹麦一方面加强与盟友在北极的防务协调，另一方面又避免公开将行动与美国直接挂钩，反映其在格陵兰议题上力求维持战略平衡。早前美国总统特朗普多次公开谈及格陵兰的战略与资源价值，并声称美国将在当地「永久参与」矿产相关权益，已令欧洲多国提高警惕。

对于美方所称的格陵兰协议前景，欧洲内部亦显现审慎态度。德国财政部长回应有关问题时表示，现阶段「仍需再等等」，不宜过早抱有期待，反映欧洲主要国家对美国倡议的实际落实程度仍持保留。

