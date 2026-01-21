达沃斯论坛｜特朗普寻求就收购格陵兰立即谈判 称「不会用武力」

美国总统特朗普出席瑞士达沃斯「世界经济论坛」，尽管「空军一号」遭遇问题，导致他出发后折返换机，但准时抵达会场，并如期发表演讲。在美国对格陵兰磨刀霍霍之际，特朗普的演说备受关注。



特朗普走上讲台，在掌声中开始演说。他说，他正在向商界领袖、朋友和「一些敌人」发表讲话，他将带来来自美国的「惊人消息」，「经济一片繁荣」。他表明「不承认欧洲」，并补充说：「我热爱欧洲，我希望看到它发展良好，但它正朝着错误的方向发展。」

他提到格陵兰时，先说：「我本来打算不在演讲中提及格陵兰，但我认为那样会招致非常负面的评价。」他说他对格陵兰和丹麦人民「非常尊重」，格陵兰是「一个幅员辽阔、几乎无人居住且未开发的国家，而且没有防御」，「格陵兰根本不存在什么稀土资源。重要的是它关乎国家战略安全和国际安全」。

特朗普表明：「除美国以外，没有国家能确保格陵兰安全」。 他指岛上根本没有丹麦存在的「痕迹」，丹麦在格陵兰岛上的投入也远低于承诺，「只有美国才能保护这片巨大的土地，这块巨大的冰原，并对其进行开发和改善。」

「不需要、不想、不会」动武

他表示，正因如此，他寻求「立即展开谈判」以收购格陵兰岛。他还担仄到北约一直在加大国防投入， 「除非我决定动用过度武力，否则我们什么也得不到。一旦动用过度武力，我们将所向披靡，但我们不会这么做。」

他说：「这可能是我发表过的最重要声明，因为人们以为我会动用武力。我不需要动用武力。我不想动用武力。我不会动用武力。」他补充道：「美国所要求的不过是一个叫格陵兰的地方。」