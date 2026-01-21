美军加勒比海扣第7艘油轮 南方司令部：属香港公司拥有及管理

美国派兵生擒委内瑞拉总统马杜罗后，继续在加勒比海扣查涉及委国的油轮，美军南方司令部21日发声明，已扣押一艘由香港公司拥有及管理的油轮「萨吉塔号」（Motor Vessel Sagitta），是美军第7次扣押行动。

被扣油轮早遭美财政部制裁

据中央社引述路透社及美联社报道，指美军南方司令部（U.S. Southern Command）发声明，指「又有油轮无视总统特朗普对加勒比海受制裁船只实施的隔离措施，此次行动展现了我方决心，确保离开委内瑞拉的石油，皆经过正当且合法的安排。」

声明指，扣押萨吉塔号过程「顺利且无发生意外」。

美军在加勒比海扣押一艘由香港公司拥有的油轮。X@Southcom

萨吉塔号油轮悬挂赖比瑞亚国旗，注册资料显示由一家香港公司拥有及管理。该船上一次回报位置是在两个多月前离开北欧波罗的海时。

这艘油轮先前已遭美国财政部列为制裁对象，主因与俄罗斯2022年攻击乌克兰有关。

美军在加勒比海过去遭拦截的船只，有些是受到美国制裁，有些则是隶属隐瞒来源地的「影子船队」，借此运送来自伊朗、俄罗斯或委内瑞拉等受制裁国的石油。