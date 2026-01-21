阿苏火山直升机空难 日警：火山口内发现机体残骸

日本熊本县阿苏市周二（20日）发生观光直升机堕机事故，一架载有2名台湾游客和1名日籍机师的直升机起飞后失去联络。搜救人员在阿苏火山中岳北东侧斜面发现疑似直升机残骸。警方晚间证实在阿苏火山中岳的「火山口内」发现残骸。熊本县知事木村敬周三（21日）表示，今天黎明开始，搜救队已前往事故现场展开行动。



熊本新闻、读卖新闻报道，警方及消防人员于当地时间今天上午7时30分左右出动约50人，集结在靠近火山口的阿苏山上广场，展开搜救前准备作业。相关单位须在确认火山气体浓度与现场气象状况等安全条件后，才能前往火山口附近执行搜救。

木村敬今天录制一段影片，表示「对于从台湾前来熊本县的旅客于昨天卷入阿苏直升机事故一事，我们深感痛心。就在上周，我才刚访问台湾，再次深刻体会到台湾对熊本而言是不可或缺的重要伙伴，在这样的背景下发生此事，令我感到万分沉痛、心情无比沉重。」

熊本县知事：全力搜救

木村表示，「今天自黎明起，搜救队已前往事故现场展开行动。我们诚心祈祷机上人员能够平安无事。同时，熊本县也将持续与相关单位密切合作，竭尽全力搜救及提供协助。」



根据《熊本县民电视台》报道，日本警消单位指出，这架直升机于当地时间周二上午10时52分从阿苏卡德利动物王国起飞，原定在火山口上空作约10分钟的观光飞行，未料上午11时许，消防单位接获来自机上乘客智能手机发出的紧急通知，显示直升机在阿苏中岳第一火口附近遭遇「剧烈撞击」。直升机随后发出救难讯号并彻底失联。

机师拥有40年驾驶经验

当时机上由64岁资深日籍男机师驾驶，另有2名分别为41岁男性与36岁女性的游客。消息指，该名机师拥有超过40年的飞行经验，是相当资深的飞行员。



熊本地方气象台数据显示，事发当时阿苏中岳上空（海拔1500米处）吹著西北风，风速达每秒8至11米，且上午11时左右火口周边笼罩著浓雾，能见度不佳。



搜救队伍在当地时间大约下午4时后，于中岳火口的北东侧山坡发现失事机体。熊本县警方20日晚间也宣布，确定是在阿苏火山中岳的火山口内发现机体残骸。



据了解，失事机型为罗宾逊R44直升机，而该公司在2024年5月也曾发生同机型的迫降事故。曾参与直升机事故调查的前日本运输安全委员会统括航空事故调查官楠原利行接受访问时指出，「从机体结构来看，这款直升机的抗风能力确实不够强韧。火口周边的气流相当复杂，会出现下沉气流与上升气流交错的乱流现象，稍有不慎就可能导致坠机。」