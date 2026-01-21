安倍遇刺案︱法庭今对凶手山上彻也宣判 控方曾要求判无期

日本前首相安倍晋三于2022年7月8日于奈良街头助选时，45岁男子山上彻也暗杀身亡。案件发生超过三年，法院将于今日作出裁决。日本检方之前以「战后史无前例的罪行」形容此案，对山上彻也求处无期徒刑。

45岁的山上彻也刺杀安倍，被指与其母亲迷信世界和平统一家庭联合会（原统一教会）有极大关系。他曾表示，原本的目标是世界和平统一家庭联合会（原统一教会），攻击目标第一位是韩鹤子（南韩统一教会会长），其次是其已故丈夫文鲜明（南韩统一教创办人）的子女。

母亲不断捐款予教会

据悉，山上彻也母亲于1991年加入世界和平统一家庭联合会（原统一教会）。母亲视信仰比起抚养子女更重要。即使山上彻踏入社会后，也不断被母亲索钱用作向教会捐款。

家庭经济陷入困境，山上彻也兄妹无法升学，他自己也无机会上大学，后来加入海上自卫队。面对母亲后来破产，和在自卫队生活不如意，山上彻也甚至企图自杀。

山上彻也兄长因放弃上大学等原因，对生活感到绝望而轻生。山上彻也自责未能伸出援手。但母亲却视兄长去与信仰联系在一起，似乎以「他在死后的世界过得很幸福」来接受这一现实。被告人山上彻矛头直指让家庭崩溃元凶的教会。

自责未能向轻生兄长伸出援手

山上彻也在高中毕业相册的未来梦想一栏中写下了「石头」。在公审中，他解释说意思是「不会有什么好事发生」。

为了袭击教会干部，山上彻开始寻找枪枝，由于在网上购枪失败，他决自制枪枝。自2020年12月左右开始，先后完成10支枪。



关于刺杀安倍的理由，山上彻也提及安倍曾向教会的友好团体发送视频寄语，表示「这会让社会认为教会是没有问题的团体，我感到绝望和危机感」。但他表示自己对安倍并无怨恨。

公审期间，辩方用上大量举证被告的人生经历。检方指出「成长背景与安倍并无关联，这是出于极其个人的原因，且对生命极其轻视」。检方认为不存在大幅减刑的情节，要求判处无期徒刑。

