「华伦天奴红」永志用色经典 品牌剪裁获王室名人追捧

更新时间：16:43 2026-01-20 HKT
发布时间：16:43 2026-01-20 HKT

饮誉时装界逾半世纪的华伦天奴逝世，不少名人都身穿其设计的服装，而他定义的「华伦天奴红」和背后的设计美学，更在时装界独占一席位，成为经典。

华伦天奴以高贵、雅致为格调设计连串服装，多位名人也受其独到的美学吸引。1960年在电影《风云群英会》（Spartacus）首映礼上，「玉婆」伊丽莎白泰莱（Elizabeth Taylor）与却德格拉斯（Kirk Douglas）共舞时的晚装也出自他手。

末代巴列维王后身穿「华伦天奴」出走伊朗

1979年，伊朗巴列维王朝末代王后法拉赫巴列维（Farah Pahlavi）逃离首都德黑兰时，所穿的裙装亦是华伦天奴品牌；奥斯卡金像影后茱莉亚罗拔丝（Julia Roberts）于2001年凭电影《伊人当自强》（Erin Brockovich）在奥斯卡颁奖礼荣登影后时，一身复古黑色礼服同样出自华伦天奴。英国已故戴安娜王妃，与当时王储查理斯王子离婚后，也身穿其品牌服装亮相。

「华伦天奴红」为时装界经典用色。（美联社）
英国已故戴安娜王妃身穿华伦天奴的服装出席活动。（美联社）
影星莎朗史东身穿华伦天奴设计的服装。（美联社）
不少人心仪华伦天奴的作品，在于服装剪裁精妙，突出女性身形曲线，展现女性身形优雅，审美眼光来自多年经验。

华伦天奴1932年生于意大利米兰南方小镇福格拉（Voghera）的富裕家庭，是家中独子，父亲经营电缆生意，自小对时尚充满热情，每一双鞋都坚持订造。

17岁时，他前往巴黎艺术和时尚学校深造，其后在时装设计师Jean Desses门下学师，曾服务多名王室成员和富豪，其后再替法国设计师Guy Laroche工作。1960年，华伦天奴在罗马创立自家时装品牌。

华伦天奴档案  对红达550种诠释

1962年，华伦天奴在佛罗伦斯首次发表系列作品，旋即引发轰动，登场的「华伦天奴红」从此成为品牌经典用色。

华伦天奴2007年荣休的时装展，每位模特儿均穿上红色薄纱长裙，对这位传奇时装设计师与「华伦天奴红」致意，那种红色介乎深橘红和深红之间。他对红色情有独钟，曾提及自己在西班牙度假时获得灵感，看到红色色调激烈明亮，极能辨识，而且充满浓厚情感，便认定红色是继黑色和白色之后，为第三种不朽的颜色。

其品牌的出版刊物《Valentino Rosso》揭示，品牌档案中保存对多达550种红色的诠释，「华伦天奴红」在多个历史时刻，成为高贵、激情与自信的象征。

华伦天奴于2007年接受意大利版《Elle》杂志访问时表示自小就患上一种「病」，就是只喜欢美的事物。他又曾言「不喜欢看到男人不打领带、只穿件毛衣，或者女人浓妆艳抹、穿着宽松垮裤」，批评那是缺乏家教与对自己尊重不足的表现。
 

 

