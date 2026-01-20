日本阿苏火山直升机寻回坠毁机体 机师2男女台湾游客情况未明

日本放送协会（NHK）报道，据消防部门称，一架从熊本县阿苏市旅游设施起飞的观光直升机与外界失去联系，警方和消防部门正在阿苏山中岳火山口周围地区进行搜寻。消防指出，机上分别有2名分别41岁男性与36岁女性的台湾旅客，救援人员正于火山口外徒步搜索。有在现场的港人向「星岛头条」网表示，事发时，现场云量较多，或影响能见度。

中央社傍晚报道，指消防下午在阿苏山中岳第一火山口周边发现机体严重毁损，至于机师及1男1女台湾旅客的安危，仍待确认。



据悉，当地时间今下午4时10分左右，从空中搜查，在阿苏山上附近发现疑似失联的观光直升机残骸。

手机碰撞功能启动

今日（20日）大约早上上午11点，消防部门收到报告称，智能手机的碰撞侦测功能已启动。据消防部门称，直升机上当时可能载有三人，包括飞行员。消防指，机上有两名台湾旅客，连同机师，机上共有三人，分别有一名64岁男性机师，以及2名台湾籍乘客，分别为分41岁男性与36岁女性。



事发现正身处阿苏火山的港人陈小姐表示，事发后，看到现场不断有直升机自卫队飞机于空中盘旋，警察、消防都到来进行搜救，亦有救援人员徒步搜索。



陈小姐指，今日网上天气资讯表示，熊本地区会出现强风。自己今日从大分县前往熊本，出发时大分县的确有细雨，但抵达阿苏时，天气变得阴天多云，相信多云或影响能见到。不过到了当地时间大约3时许，云雾已逐渐消散。