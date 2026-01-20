Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美暴雪酿超大车祸多人伤 密歇根州100车连环相撞

即时国际
更新时间：11:34 2026-01-20 HKT
发布时间：11:34 2026-01-20 HKT

美国密歇根州周一（19日）遭遇暴雪，约100辆车在大急流城（Grand Rapids）西南方向的196号州际公路双向路段连环相撞，导致多架车滑出路面，造成多人受伤。

这场大规模连环相撞事故发生后，警方封闭事发现场，以便工作人员清理。

密歇根州暴雪，路面能见度极低。美联社
密歇州到处白茫茫。美联社
密歇根州气温将降至摄氏零下22度，累积最高降雪量可达35.5厘米。法新社
密歇根州气温将降至摄氏零下22度，累积最高降雪量可达35.5厘米。法新社

涉及30至40架重型车辆

警方表示，事故涉及30至40架重型大货车及其他车辆，造成多人受伤，但尚未收到死亡报告。密歇根州渥太华县警长办公室指出，被困的司机被巴士送往哈德逊维尔高中，他们在那里可以打电话求助或安排交通工具。

参与救援受困车辆的大峡谷拖车公司，派出10多辆拖车前往连环车祸现场。多家拖车公司也冒著严寒天气赶赴现场。

大峡谷拖车公司经理韦斯特维尔德说：「我们正努力将尽可能多的车辆拖走，以便尽快恢复道路通行。」

降至零下22度 降雪量逾35厘米

当地气温预计将降至摄氏零下22度。国家气象局（NWS）表示，累积最高降雪量可达35.5厘米。

值得注意的是，这场车祸只是席卷全美的冬季风暴带来的最新影响。美国国家气象局已发布多州严寒天气预报，预警范围从明尼苏达州北部开始，向南和向东延伸至威斯康辛州、印第安纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州和纽约州，预计将出现极寒天气或冬季风暴。

