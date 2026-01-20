Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

不满现代化工程出现差池 金正恩整顿内阁 开除副总理杨胜虎

即时国际
更新时间：10:31 2026-01-20 HKT
发布时间：10:31 2026-01-20 HKT

北韩执政劳动党总书记、国务委员长金正恩周一（19日）出席龙城机械联合企业第一期现代化改造项目竣工典礼期间，严厉斥责内阁干部不负责任，并即场解除内阁副总理杨胜虎职务，

北韩官方朝中社报道，咸镜南道咸兴市的龙城机械联合企业所第一期现代化改造项目竣工，金正恩出席活动并发表讲话。金正恩指出，该项目暴露出部分人员的不负责任行为和官僚主义，对国家经济产生重大影响。金正恩点名批评负责机械工业部门的内阁副总理杨胜虎不称职，并在现场解除其职务。

相关新闻：
金正恩生日送普京大礼 表明北韩无条件支持俄所有政策

金正恩严厉斥责内阁干部不负责任和官僚主义。法新社
金正恩严厉斥责内阁干部不负责任和官僚主义。法新社
金正恩出现一个现代化改造项目竣工典礼。法新社
金正恩出现一个现代化改造项目竣工典礼。法新社
金正恩不满龙城机械联合企业所第一期现代化改造项目出现差池。法新社
金正恩不满龙城机械联合企业所第一期现代化改造项目出现差池。法新社

杨胜虎历任机械工业相、政治局候补委员

北韩多名内阁副总理中，负责机械工业工作的杨胜虎曾历任机械工业相、党中央委员会政治局候补委员等重任。南韩韩联社指，金正恩在活动现场公开点名并将其解职，可被解读为是对整个内阁敲响警钟，起到以儆效尤的作用。

金正恩还在讲话中罕见地提及龙城机械联合企业所第一期现代化改造项目出现差池的具体原因。他批评称，党中央派专家介入工程，发现了项目存在的大量问题，但内阁干部依旧推卸责任，因此应纠正诸如此类的官僚主义和明哲保身的态度，加强思想教育和思想改造工作。

最高人民会议或现重大人事调整

在朝鲜劳动党第九次代表大会即将召开之际，金正恩此举可被视为对负责经济工作的内阁进行纪律整顿的措施，并预示在九大和随后进行的最高人民会议上可能出现大规模人事调整。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
15小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
19小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
15小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
5小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
17小时前
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
影视圈
12小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
4小时前
麦道朗 (图) 将在星期日沙田客串一天，当日举行两场一级赛，骑者已经卜定骑「举步生风」及「浪漫勇士」。
麦道朗周日客串卜定恶马
马圈快讯
18小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
18小时前