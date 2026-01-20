不满现代化工程出现差池 金正恩整顿内阁 开除副总理杨胜虎

北韩执政劳动党总书记、国务委员长金正恩周一（19日）出席龙城机械联合企业第一期现代化改造项目竣工典礼期间，严厉斥责内阁干部不负责任，并即场解除内阁副总理杨胜虎职务，

北韩官方朝中社报道，咸镜南道咸兴市的龙城机械联合企业所第一期现代化改造项目竣工，金正恩出席活动并发表讲话。金正恩指出，该项目暴露出部分人员的不负责任行为和官僚主义，对国家经济产生重大影响。金正恩点名批评负责机械工业部门的内阁副总理杨胜虎不称职，并在现场解除其职务。

金正恩严厉斥责内阁干部不负责任和官僚主义。法新社

金正恩出现一个现代化改造项目竣工典礼。法新社

金正恩不满龙城机械联合企业所第一期现代化改造项目出现差池。法新社

杨胜虎历任机械工业相、政治局候补委员

北韩多名内阁副总理中，负责机械工业工作的杨胜虎曾历任机械工业相、党中央委员会政治局候补委员等重任。南韩韩联社指，金正恩在活动现场公开点名并将其解职，可被解读为是对整个内阁敲响警钟，起到以儆效尤的作用。

金正恩还在讲话中罕见地提及龙城机械联合企业所第一期现代化改造项目出现差池的具体原因。他批评称，党中央派专家介入工程，发现了项目存在的大量问题，但内阁干部依旧推卸责任，因此应纠正诸如此类的官僚主义和明哲保身的态度，加强思想教育和思想改造工作。

最高人民会议或现重大人事调整

在朝鲜劳动党第九次代表大会即将召开之际，金正恩此举可被视为对负责经济工作的内阁进行纪律整顿的措施，并预示在九大和随后进行的最高人民会议上可能出现大规模人事调整。

