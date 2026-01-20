美警告欧盟勿反制 称买过维京群岛 北美防空部飞机赴格陵兰

美国财政部长贝森特表示，欧洲国家因格陵兰问题对特朗普威胁加税采取报复关税，非常不智。贝森特并以维京群岛与巴拿马运河为例，指出它们都是美国买回来的。而北美防空司令部宣布，多架飞机即将抵达位于格陵兰岛的美国皮图菲克太空基地，支持既定任务。欧盟委员会主席冯德莱恩则称，美方必须明确尊重格陵兰岛和丹麦主权。

贝森特在瑞士达沃斯出席世界经济论坛期间对媒体表示，如果欧洲国家要报复：「我认为那将是非常不智。」他指出，特朗普之所以希望掌控格陵兰，乃因认定其为「战略资产」，并强调「我们不会把我们所在半球的安全外判给任何人」。

美国财政部长贝森特表示，欧洲国家因格陵兰问题对特朗普威胁加税采取报复关税，非常不智。美联社

北美防空司令部派飞机到格陵兰执行任务，图为格陵兰当地飞机。法新社

美决心要拿下格陵兰。法新社

强调向法买巴拿马运河

特朗普日前表示，自2月1日起，英国、丹麦、芬兰、法国、德国、荷兰、挪威及瑞典，所有输往美国的商品都将课征10%关税，直到丹麦同意出让格陵兰为止。

这项宣布引发美国盟友强烈不满，直斥是勒索行为。德国副总理克林拜尔也表示，欧洲正准备采取反制措施。

媒体询问贝森特，指除「获得格陵兰」这个极端结果外，有没有可能透过其他方式来达成协议。贝森特说：「目前我会相信特朗普总统所说的。」

他并举例说：「美国是怎么得到巴拿马运河？我们是从法国人手中买来的。那美国又是怎么得到美属维京群岛？我们是向丹麦买的。」

美财长：格陵兰稀土具战略价值

贝森特再度强调，格陵兰作为稀土矿产来源具有关键战略重要性，而稀土对多项尖端科技至关重要。

他在提及丹麦时说：「如果哪天他们担心得罪中国怎么办？他们不就同意中国在格陵兰采矿吗？」

而北美防空司令部周一（19日）透过其社交媒体宣布，该部多架飞机即将抵达格陵兰的美国皮图菲克太空基地，将支持一系列筹划已久的行动。

美军机飞格陵兰执行防务合作

北美防空司令部表示，今次行动已同丹麦协调，相关计划活动也已通报格陵兰岛政府，此举是建立在美国、加拿大和丹麦持久防务合作的基础之上。

北美防空司令部由美国和加拿大共同组建，负责北美地区空天预警和防御。

欧盟委员会主席：美须尊重格陵兰和丹麦主权

欧盟委员会主席冯德莱恩周一在瑞士达沃斯世界经济论坛期间会见美国国会两党代表团，强调美方必须明确尊重格陵兰岛和丹麦的主权，这对跨大西洋关系至关重要。

她说，欧盟仍准备继续与美国、北约及其他盟友一道，在与丹麦的紧密合作下，推进共同的安全利益。

